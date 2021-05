Un chien d’assistance change la vie d’un homme atteint de démence

Le chien est incontestablement le meilleur ami de l’homme. Il peut se montrer d’une grande aide pour certains. Peter Farr, un résident de Dunblane, une ville située en Écosse, est atteint de démence. Pour améliorer la qualité de sa vie, il a adopté un chien qui est devenu un membre incontournable de la famille.

Le vétéran de l’armée a reçu la nouvelle 5 ans plus tôt comme un terrible coup de massue. Il a été très affecté quand les médecins lui ont diagnostiqué sa maladie incurable. « Le plus important est que vous devez accepter que vous êtes atteint de démence », a déclaré le septuagénaire au Scottish Sun.

© The Scottish Sun

Tout a changé quand un nouveau membre de la famille est arrivé. Son nom ? Ruby. Il s’agit d’une femelle Labrador au pelage noir, spécialement dressée pour aider les personnes atteintes de démence, à se sentir en sécurité notamment. « Si je passe une mauvaise journée, Ruby est toujours là », a confié Peter Farr.

© The Scottish Sun

Un chien intelligent et affectueux

Ruby sait récupérer la trousse de médicaments de Peter. Le canidé peut également retirer ses vêtements et l’avertir quand son repas est prêt. Pour Veryan, l’épouse du vétéran, Ruby se révèle l’amie parfaite. « C’est tout simplement incroyable de voir comment elle a changé nos vies », a-t-elle estimé.

© The Scottish Sun

Le couple et l’animal sont devenus inséparables. Le trio aime écouter de la musique ensemble et sortir. Ruby est même devenue un membre honoraire du club de randonnée auquel appartient Veryan. « Elle y va parce qu’elle est sage et que tout le monde l’aime. »

En plus de remplir sa mission à merveille et d'être intelligente, Ruby se montre très affectueuse et n’hésite pas à réclamer des câlins.

A lire aussi : Opéré à 2 reprises après avoir été blessé par balles et abandonné, ce chien s’accroche à la vie

© The Scottish Sun

Peter Farr sensibilise désormais le public sur le sujet, pour que d’autres personnes comme lui puissent bénéficier de leur chien d’assistance et donc améliorer leur qualité de vie.