Un chien courageux se lance à la rescousse de sa propriétaire tombée dans une rivière

« Appeler Willow était la seule chose que je pouvais faire », a-t-elle confié. Le Labrador à la robe noire n’a pas hésité une seule seconde, à la vue de sa propriétaire en détresse. Il s’est jeté à l’eau et s’est avancé vers elle. Sa maîtresse, dont les jambes étaient complètement paralysées, s’est accrochée à lui. Le duo a ensuite nagé vers la terre ferme. Le canidé a également aidé Donna, frigorifiée, à se hisser sur la berge.

Bien que la rivière semblait limpide et peu profonde, elle cachait un danger terrible. Lorsque Donna Kelly a senti ses pieds s’enfoncer dans le limon épais, elle a commencé à paniquer. Prise au piège, comme dans des sables mouvants, elle a eu le réflexe d’appeler son chien à la rescousse.

« Mon fils ne sait pas nager, a déclaré sa mère à BBC , j’ai senti que le seul moyen de le calmer serait que j’aille dans l’eau et que je récupère son objet. » Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

