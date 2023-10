Un Malinois démoralisé après son abandon retrouve sa joie de vivre grâce à la collaboration entre une association et la police

D’animal de compagnie abandonné et livré à lui-même dans la rue à chien policier prometteur. C’est l’incroyable destinée qu’a connue Sid grâce à une association galloise venant en aide aux canidés en détresse et à la police locale.

Un chien ayant connu l’abandon et l’errance a été placé dans un refuge avant d’intégrer les forces de l’ordre, rapportait InYourArea.

Sid, un Berger Belge Malinois, avait été découvert abandonné dans l’une des rues de Saint Mellons, quartier de l’est de Cardiff au pays de Galles.

Dans la foulée de son sauvetage, le quadrupède a été pris en charge par l’association locale Cardiff Dogs Home. Cette dernière collabore régulièrement et étroitement avec la South Wales Police (police du sud du pays de Galles). Ainsi, lorsque la structure d’accueil détecte un chien susceptible de posséder certaines aptitudes recherchées par la police, elle en fait part à celle-ci pour qu’elle évalue l’animal dans l’optique de son recrutement.

C’est donc ce qui s’est passé pour Sid. L’équipe de Cardiff Dogs Home a tout de suite compris qu’elle était en présence d’un chien exceptionnel et dont le potentiel pouvait intéresser les unités cynophiles des forces de l’ordre.



South Wales Police / Facebook

La police a soumis le Malinois à une série d’examens et de tests, qu’il a passés haut la patte. A l’issue de sa formation, Sid est officiellement devenu chien policier et est prêt à patrouiller aux côtés de son maître-chien Andrew.

« Nous sommes tous ravis que Sid ait désormais un emploi et une nouvelle vie »

« Les relations de travail entre [Cardiff Dogs] Home et nos collègues de la police du sud du Pays de Galles sont excellentes, indique Dan De'Ath, membre et responsable de l’association. Nous sommes tous ravis que Sid ait désormais un emploi et une nouvelle vie avec son maître, Andrew ».

Pour sa part, l’inspectrice Elen Reeves, qui a suivi le parcours du chien, se dit « extrêmement reconnaissante pour le travail effectué par Cardiff Dogs Home et le soutien qu'ils nous apportent. Sid est un excellent exemple du partenariat que nous entretenons ».

South Wales Police / Facebook