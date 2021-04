Un chien bloqué plusieurs heures dans un véhicule sauvé par un pompier après un énorme carambolage

Pompiers et policiers ont porté secours un chien qui était resté bloqué durant plusieurs heures dans le véhicule de ses maîtres, après un gigantesque carambolage. L’accident a fait plusieurs victimes. Le canidé est sain et sauf.

Jeudi 11 février, un carambolage géant, très probablement causé par le verglas, a eu lieu sur l’autoroute Interstate 35W à Fort Worth, dans l’État du Texas. 6 personnes sont décédées et 36 autres blessées dans ce terrible accident où plus de 100 véhicules, dont plusieurs poids lourds, seraient impliqués.

De nombreux pompiers, secouristes et policiers étaient sur les lieux pour prendre en charge les automobilistes et ceux qui les accompagnaient. L’un des soldats du feu a porté secours à un chien qui était bloqué durant plusieurs heures dans le pick-up de ses propriétaires, rapporte KHOU 11.

Il a finalement réussi à le libérer, puis l’a placé en sécurité dans le véhicule de patrouille de la police locale. Le quadrupède ne souffre d’aucune blessure. Dans la foulée de son sauvetage, le chien a été examiné par un vétérinaire présent sur place.

Par la suite, un officier de police l’a emmené dans un refuge de la ville texane. Un membre de la famille s’est rendu à la structure d’accueil l’après-midi même pour le récupérer.

Dans un tweet posté ultérieurement par les services de secours de Fort Worth (Fort Worth Fire Department), on peut voir un autre chien, un Pitbull à la robe blanc et feu en l’occurrence, dans les bras d’un pompier. Aucune information n’a toutefois été donnée au sujet de ce second sauvetage. L’animal semble apeuré, mais indemne.

A lire aussi : Un chien, déçu de sa nouvelle coupe, boude sa maîtresse dès sa sortie du toiletteur (vidéo)

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9