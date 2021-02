Un chien attend désespérément ses anciens propriétaires sur les lieux de son abandon. Tombé malade, une association le sauve !

Abandonnée et malade, une chienne livrée à elle-même sur le bord de la route espérait encore le retour de ses maîtres, mais ces derniers ne sont jamais revenus. Heureusement, des bénévoles s’en sont aperçus et l’ont prise en charge. Sa nouvelle vie pouvait commencer.

Les abandons d’animaux de compagnie sont un véritable fléau. Les conséquences sur ces êtres qui se retrouvent seuls et vulnérables du jour au lendemain sont terribles : faim, soif, froid, maladies… Sans oublier l’incompréhension et la solitude.

C’est ce qu’a vécu une chienne au Panama, comme le raconte I Love My Dog So Much. Elle était seule sur le bord de la route. Ses propriétaires l’avaient abandonnée et elle n’avait pour seul réconfort qu’une veste sur laquelle elle restait couchée.

Bien des passants l’avaient vue, mais personne ne s’était arrêté pour lui venir en aide. Faible et affamée, elle était également atteinte de la gale. La maladie lui avait fait perdre la quasi-totalité de ses poils.

Une association locale, Pets Angels Panama, a fini par en être informée. Ses bénévoles se sont aussitôt rendus sur les lieux pour prendre la chienne en charge.

Ils l’ont ensuite emmenée chez le vétérinaire, puis un petit refuge municipal, où elle a continué de recevoir des soins. Malgré la souffrance, la chienne, qui a été appelée Honey, se montrait extrêmement douce et amicale envers tout le monde.

Son état de santé s’est progressivement amélioré. Honey a repris du poids et ses poils ont commencé à repousser. Elle est devenue de plus en plus énergique et joueuse.

L’équipe de Pets Angels Panama pourra bientôt lui chercher une nouvelle maison, après un passage en famille d’accueil.

Voici le sauvetage et la transformation de Honey en vidéo :

A lire aussi : Inquiet à l’idée de voir sa maman prendre un bain, ce chien ne permet pas qu’elle lâche sa patte et prenne le risque de se noyer ! (Vidéo)