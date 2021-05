Un chien attend désespérément dans le garage, le retour de son maître décédé de la COVID-19 il y a plus de 2 semaines

S’étant retrouvé seul à la maison car toute sa famille est hospitalisée à cause de la Covid-19, un chien monte la garde dans la maison de son maître, qui est hélas décédé. Les images sont bouleversantes.

Les voisins de Saeng-Ngern Thanarungwit, 76 ans, apportent tous les jours de la nourriture et de l’eau à son chien depuis qu’ils ont su que l’animal était livré à lui-même.

Le septuagénaire est, en effet, décédé de la Covid-19 et toute sa famille est à l’hôpital après avoir été infectée à son tour par le virus, comme le rapportait le Mirror ce mercredi 5 mai.

Les images montrant le chien seul, se tenant derrière les barreaux du portail du garage et aboyant sa détresse sont poignantes.

Saeng-Ngern Thanarungwit avait été admis à l’hôpital le 20 avril dernier, dans la province de Chachoengsao en Thaïlande. Il a succombé à la maladie le 29 avril.

Les voisins le nourriront jusqu’au retour de sa famille

L’un des voisins, répondant au nom d’Arnon Namporn, a assuré que le chien est gentil et amical. S’il paraît craintif et sur ses gardes, c’est à cause de la solitude et de son incompréhension face à l’absence de son défunt propriétaire. « Il a l'air si triste parce qu'il est seul et que les autres membres de la famille ont été emmenés à l'hôpital », indique Namporn.

Actualités Chachoengsao 380 degrés / YouTube

Il ajoute que, dans le voisinage, on ne s’était pas rendu compte au départ qu’il n’y avait aucun membre de la famille à la maison pour s’occuper de l’animal. « Nous venons donner de la nourriture au chien depuis que nous avons découvert qu'il était seul », explique-t-il.

Actualités Chachoengsao 380 degrés / YouTube

Lui et les autres voisins se sont engagés à continuer de veiller sur le chien et le nourrir jusqu’au retour des proches de Saeng-Ngern Thanarungwit.