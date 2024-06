Un chien âgé retrouvé et sauvé d'un destin tragique après trois jours de disparition grâce à un appel de voisin (vidéo)

La propriétaire de Flint était très inquiète pour ce chien âgé et s’attendait même au pire alors qu’elle ignorait où il se trouvait depuis 3 jours. Jusqu’à cet appel inespéré de la part d’un voisin.

Flint est un véritable survivant. En 12 années d’existence, ce Bearded Collie est passé tout près de la catastrophe à 2 reprises. Une première fois lorsque, 6 ans plus tôt, son ancien maître avait l’intention de le faire euthanasier avant son adoption par June Lambie. Puis, plus récemment, quand il s’est égaré lors d’une promenade et s’est retrouvé coincé dans un petit cours d’eau pendant plusieurs jours.



Ce chien sénior habite Kinniside dans le comté de Cumbria dans le nord-ouest de l’Angleterre. June Lambie, ancienne éducatrice canin, a d’autres amis à 4 pattes dont un Border Collie appelé Nevis.



Le samedi 15 juin 2024, elle avait emmené Flint et ses autres chiens se promener sur son vaste terrain. D’habitude, une fois la balade terminée, la meute la suit jusqu’à la maison, où elle entre chercher des biscuits pour en donner un à chacun d’eux. Ce jour-là, en revanche, le Bearded Collie manquait à l’appel au moment de la distribution de friandises.

« Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, mais nous étions tous dans les champs avec eux, explique June Lambie à News & Star. L'herbe est assez haute ».

« Je suis revenue et je l'ai sifflé, poursuit-elle, mais il n'y a eu absolument aucune réponse. J'ai couvert autant de terrain que possible et il n'y avait absolument aucun signe de lui. »

June Lambie a aussitôt contacté McKenzie Leder, spécialiste locale des animaux de compagnie perdus. « Elle est arrivée et nous a donné quelques conseils sur ce qu'il fallait faire », dit la maîtresse de Flint.

Ensemble, elles ont cherché le chien dans toutes les fermes environnantes, sans résultat. June Lambie craignait le pire en raison de son âge.

3 jours plus tard, un voisin qui pensait l’avoir retrouvé a appelé June Lambie avant de se rendre compte qu’il s’agissait de Nevis. A peine l’ancienne éducatrice canin est-elle rentrée chez elle que la même personne l’a recontactée ; cette fois-ci, elle était certaine que le chien qu’elle venait de localiser était Flint.

« Un garçon très, très chanceux »

Celui-ci était coincé dans un ruisseau dont les parois étaient faites de murs de pierre. Il lui était impossible de les gravir pour regagner la rive et il souffrait d’hypothermie. June Lambie a réussi à le faire remonter et l’a emmené à la maison, où il se remet doucement de sa mésaventure.

Sa propriétaire raconte s’être effondrée en larmes lors de ces retrouvailles inespérées. Flint passe ses journées à dormir et à s’alimenter depuis son retour. Il reçoit des repas fractionnés pour ne pas bousculer son organisme mis à mal par ces 3 jours de survie.

« Tout ira bien pour lui, il s’agit juste de lui laisser le temps de se reposer. C'est un garçon très, très chanceux », conclut June Lambie.