Un chien abandonné affamé retrouve espoir grâce à son sauvetage et un festin réconfortant

Niall Harbison a un cœur immense et une passion plus grande encore pour les animaux. Alors, quand il a croisé la route d’un chien squelettique, il n’a pas pu fermer les yeux et s’est empressé de le secourir. En quelques jours seulement, l’animal s’est métamorphosé.

Niall vit en Thaïlande et a décidé de créer son association, Happy Doggo pour aider les nombreux chiens errants dans le pays. Ceux-ci se comptent par milliers et vivent dans des conditions désastreuses, rapportait le Daily Mail.

@niall.harbison / Instagram

Un état de santé inquiétant

Le bienfaiteur ne peut évidemment pas sauver tout le monde, mais fait son maximum pour améliorer le quotidien de ces canidés. Il lui arrive, par exemple, de faire des tournées en scooter pour distribuer de la nourriture à ceux-ci. Cela lui permet aussi de repérer les chiens en détresse et Lando en faisait partie.

Le canidé a été découvert enchaîné à proximité de l’ancien domicile de ses maîtres après que ceux-ci ont déménagé. Les voisins ont contacté Happy Doggo pour signaler sa présence et le fait qu’il soit agressif. Quand Niall est arrivé sur place, il a plutôt découvert un chien terrorisé et rachitique qui essayait de se protéger malgré le peu de force qui lui restait.

Des nouvelles réconfortantes

Chaque os de son squelette était visible tant il était maigre. Il n’avait pas été nourri depuis longtemps et s’éteignait à petit feu. Niall l’a amadoué avec un peu de nourriture et l’a récupéré pour l'amener au refuge. Sur place, le chien a été nourri avec attention et par petites doses afin que son estomac se réhabitue. Il engloutissait chaque repas en un temps record, craignant de ne plus pouvoir manger par la suite.

A lire aussi : Un chien de thérapie aide un élève de maternelle atteint d'autisme à prononcer ses premiers mots

@niall.harbison / Instagram

Ce qu’il ne savait pas encore, c’est qu’il n’aurait plus jamais à subir le manque de nourriture. En 4 jours seulement, le rescapé nommé Lando a commencé à reprendre des forces et du poids. Il est en voie de guérison entre les bonnes mains de son sauveteur. Lequel s’assurera de lui offrir un bel avenir.