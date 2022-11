Un cheval de thérapie miniature rejoint les rangs de la police américaine (vidéo)

Magic est une petite jument bicolore qui incarne la collègue parfaite pour les agents de police d’Ocala, en Floride. Elle y a récemment été promue, et sans surprise, elle fait l’unanimité au sein de la brigade. Retour sur une collaboration exceptionnelle.

La dernière recrue de la police d’Ocala a 4 pattes, mesure 60 centimètres, et arbore une jolie crinière noire… Vous l’aurez deviné, il s’agit de Magic ! Cette jument miniature aux yeux bleus vient de prêter serment au service de police d’Ocala, au sud-est des États-Unis, comme le rapportait CNN il y a quelques jours. C’est une première dans le secteur !

Cette association hors du commun a vu le jour grâce à Gentle Carousel Miniature Therapy Horses, un organisme qui forme des chevaux de thérapie depuis 25 ans. Forte de son expérience, Magic devient ainsi la partenaire idéale des agents des forces de l’ordre, notamment dans leur programme d’alphabétisation des jeunes.

La jument porte bien son nom

Mais les pouvoirs de la quadrupède ne se limitent pas à cela. « Sa personnalité amicale et son apparence adorable » lui permettent de rencontrer un véritable « succès » auprès de tous ceux qu’elle croise, comme le racontait le chef Mike Balken sur Facebook. Ce dernier en est certain : sa présence sera un atout afin de resserrer les liens entre la police et la communauté.

Magic n’est peut-être pas au point en compétences judiciaires, mais elle le compense par son soutien émotionnel hors pair. Elle fait le bonheur de ses collègues, qui doivent souvent faire face à la violence dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont ravis de sa venue, et mettront tout en oeuvre pour qu'elle reste parmi eux le plus longtemps possible !