Un chauffeur de taxi refuse une femme malvoyante sur le bord de la route, car il avait une "peur panique" de son chien

Photo d'illustration

Au Royaume-Uni, un chauffeur de taxi était jugé pour avoir refusé une cliente malvoyante parce qu’il avait peur de son chien-guide. L’homme, qui a reconnu son tort et exprimé des regrets, a invoqué sa peur des canidés expliquer son attitude.

Un chauffeur de taxi a comparu devant le tribunal de Kirklees à Huddersfield, en Angleterre, pour avoir empêché une femme malvoyante de monter à bord de son véhicule en compagnie de son chien guide d’aveugle, rapportait la BBC ce lundi 18 octobre.

Des faits qui remontent au 13 janvier 2020. Ce jour-là, une habitante de Leeds atteinte de cécité avait réservé un taxi auprès de la société Amber Cars. Le chauffeur assigné à cette course était Sher Gul, 59 ans. En arrivant sur les lieux et en se rendant compte que la dame était accompagnée de son chien guide, il avait catégoriquement refusé de la transporter.



Illustration

Alors qu’elle tentait de lui expliquer que l’animal était son guide et que la loi Equality Act 2010 obligeait le conducteur de taxi à l’accepter à bord, ce dernier était reparti sans elle, la laissant sur le bord de la route.

D’après la loi en question, un chauffeur de taxi n’a le droit de refuser un chien guide d’aveugle ou d’assistance que pour des raisons de santé, certificat médical d’exemption à l’appui.

Le chauffeur de taxi invoque sa peur des chiens pour expliquer son geste

Face au juge, Sher Gul a affirmé avoir agi sous le coup de « la panique, la peur et la phobie ». Il a ajouté qu’au moment des faits, il était « anxieux » et avait le sentiment que le fait d’accepter le chien dans la voiture le « mettrait en danger ». Il aurait pris peur en voyant le canidé et ne se serait pas rendu compte de la cécité de sa maîtresse, d’après ses dires.



Illustration

A lire aussi : La relation magique établie entre un Golden Retriever et un dauphin

Le mis en cause dit regretter son attitude et ressentir de la culpabilité. Il a reconnu avoir enfreint l’Equality Act 2010 et a été condamné à payer 215 livres (250 euros environ) d’amende et de dédommagement. Une sanction que d’aucuns estiment clémente, mais la Cour a retenu des circonstances atténuantes en faveur de Sher Gul. « Nous acceptons [le fait] que vous ayez peur des chiens », a ainsi déclaré le magistrat, qui l’a également invité à effectuer les démarches pour obtenir le certificat médical d’exemption.