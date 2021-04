Un chauffeur de bus scolaire tisse une amitié surprenante avec un Pitbull (vidéo)

La famille Peterson ne s’attendait pas à ce que Lucy, leur Pitbull, s’attache aussi facilement au chauffeur de bus de leur fils. La chienne, très amicale et affectueuse, attend son ami tous les jours avec impatience pour le saluer chaleureusement.

« Un jour, elle a couru à l’intérieur du bus pour suivre son frère, et c’est alors qu’elle a officiellement rencontré le chauffeur », a déclaré Miranda Peterson au Dodo. Depuis cette première rencontre, l’homme descend de son véhicule uniquement pour câliner l’animal, fou de joie. Le nouvel ami de Lucy a confié aux Peterson être un grand fan de cette race de chien. Leurs retrouvailles sont devenues une habitude. Le matin, la femelle Pitbull accompagne l’enfant de Miranda jusqu’à l’autocar. Elle passe ensuite sa journée à attendre le retour de son chauffeur préféré.

Dès que le bus revient le soir, elle court pour accueillir le petit garçon, puis dit bonjour à son accompagnateur. « Elle est comme un petit réveil et me fait savoir quand l’autobus est à l’extérieur », a affirmé la mère de famille, « Elle se met aussitôt à pleurer et attend à la porte ».

© Miranda Peterson / TikTok

Lucy, une chienne amicale et protectrice

Les personnes faisant partie de la vie de Lucy sont très importantes pour elle. Pourtant, lorsque le quadrupède a rejoint le foyer, l’enfant âgé de 5 ans, chez qui les médecins ont diagnostiqué un trouble du spectre de l’autisme, ne l’a pas accepté immédiatement. « Il ne l’a pas aimée pendant la première année de sa vie. Je pense que c’était trop de changement pour lui, et il n’aimait pas qu’elle soit dans son espace personnel », a expliqué la maman. Le canidé à la robe grise s’est montré très patient avec ce dernier.

C’est grâce aux promenades quotidiennes, initiées par le père, que Lucy et le garçon ont pu se rapprocher. Peu importe le temps, le trio tient à se balader tous les jours. Aujourd’hui, l’enfant de Miranda adore jouer avec Lucy, la nourrir et la caresser. L’animal, membre incontournable de la famille, veille toujours sur lui pour le plus grand bonheur des parents.