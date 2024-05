Après avoir appris à fermer la porte de sa cage, un Labrador facétieux en profite pour jouer un mauvais tour au chat de la maison (vidéo)

Katelyn et Ted sont les heureux parents de Ruby, une femelle Labrador Retriever au pelage roux, et de Pearl, une chatte tigrée adoptée dans un refuge. Amoureux de leurs animaux, ils ont dédié un compte Instagram à leur chienne sur lequel ils postent régulièrement des images de ses aventures.

Ted, qui aime beaucoup jouer avec Ruby, partage notamment avec les internautes les exercices qu’il tente de lui apprendre : ranger ses jouets, ouvrir un rideau, croiser les pattes… Dernièrement, il lui a notamment appris à fermer la porte de sa cage toute seule, mais comme le rapporte l’Hindustan Times, la leçon a un peu mal tourné…

Un piège sournois

D’ordinaire, Ruby et Pearl sont les meilleures amies du monde. Mais entre amies, il est plutôt courant de se taquiner… C’est ce qu’illustre l’une des récentes vidéos postées sur le compte Instagram de la chienne.

Dans ce clip, on voit Ruby qui regarde attentivement son humain lui apprendre à fermer la porte de sa cage, avant de reproduire parfaitement l’exercice.

C’est lorsque Ted s’éclipse que la chienne espiègle a une bonne idée : prendre un des jouets de Pearl et le déposer dans la cage pour y attirer la minette. Le stratagème fonctionne à merveille et la chatte, intriguée, entre dans la caisse pour chercher sa canne à pêche. Ruby en profite alors pour fermer la porte derrière elle et la piéger.

Une vidéo virale qui sème la joie

Déjà visionnée près de 32 millions de fois, cette amusante vidéo a égayé la journée de nombreux internautes comme en témoignent certains commentaires hilares. « Grâce à la vidéo, j’ai beaucoup ri aujourd’hui », a par exemple écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre s’est mis à la place de Pearl : « Est-ce que j’ai vraiment laissé ça arriver ? Est-ce que je viens vraiment de me faire avoir par le chien ? », a-t-il commenté avec humour.

© _ruby.the.labrador_ / Instagram

Un autre encore a laissé entendre qu’il s’agissait d’une petite vengeance de la part de la chienne : « Ruby a su enfin comment se venger du chat pour lui avoir fait faire ces tours quand elle devait appuyer sur le bouton », a-t-il déclaré. Dans une vidéo précédente, Pearl avait en effet un peu ridiculisé Ruby… Ted avait essayé d’apprendre à la chienne à communiquer à l’aide de boutons vocaux, mais c’est finalement la chatte qui a compris plus rapidement comment s’y prendre.

A lire aussi : Des futurs grands-parents s’équipent d’une poupée très réaliste pour préparer leurs chiens à l’arrivée du bébé (vidéo)

Cette petite plaisanterie est donc de bonne guerre et les 2 animaux n’en restent pas moins très bons amis !