Un Bouvier Australien agissant tel un félin devient une star des réseaux sociaux (vidéo)

Monty n’est pas vraiment comme les autres chiens. Le croisé Bouvier Australien a reçu une éducation différente de celle de la plupart de ses congénères… En effet, il a été élevé par un chat dès son plus jeune âge, et il semble avoir adopté certains de ses comportements félins, comme le rapporte PetHelpful.

Mi-chien, mi-chat

Selon les propriétaires de Monty, le chat de la famille l’a pris sous son aile dès son arrivée et a joué un rôle de figure maternelle à ses yeux. Monty a donc grandi en observant les faits et gestes de son compagnon félin, et a choisi de s’en inspirer au quotidien, pour le meilleur… et pour le pire !

Il suffit de visionner l’une des vidéos de Monty sur TikTok pour en avoir le cœur net. Le 26 juin dernier, des milliers d’internautes ont été séduits par les agissements étranges du Bouvier Australien. « Les gars, je crois que mon chien se prend pour un chat », s’est exprimé son maître dans la vidéo ci-dessous.

Des comportements typiquement félins

Dans celle-ci, on peut voir Monty s’asseoir dans des cartons, faire sa toilette avec une grande attention, et même s’installer sur des rebords de fenêtres. Des comportements typiquement félins, somme toute ! Cette particularité a piqué la curiosité de nombreux internautes : des milliers d’entre eux ont trouvé la vidéo hilarante, et se sont empressés de la relayer en masse sur le réseau social.

Jour après jour, la personnalité drôle et attachante du petit Monty continue de conquérir les cœurs de bon nombre de TikTokeurs. Bientôt, le canidé trouvera probablement un nouveau moyen de révéler l’instinct félin qui sommeille en lui… et les internautes ont hâte de le découvrir !