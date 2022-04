1 propriétaire d'animal de compagnie sur 4 aurait créé un compte sur les réseaux sociaux pour sa boule de poils

Une étude portant sur la relation qu’entretiennent les propriétaires avec leurs chiens ou chats révèle qu’un maître sur 4 a créé un compte sur les réseaux sociaux pour son animal de compagnie. Elle livre d’autres enseignements intéressants.

De nombreux chats et chiens sont devenus de véritables stars sur les réseaux sociaux. Certains sont suivis par des milliers d’abonnés, curieux de découvrir leurs nouvelles photos et vidéos et d’avoir de leurs nouvelles.

D’après une récente étude réalisée pour le compte de ManyPets, assureur pour animaux de compagnie au Royaume-Uni, en Suède et aux Etats-Unis, 1 propriétaire sur 4 déclare avoir créé un compte pour son ami canidé ou félin sur les réseaux sociaux. Une information rapportée par Daily Star.



L’étude en question a été réalisée auprès de 2000 personnes ayant au moins un chien ou un chat. Parmi les maîtres qui ont ouvert un compte Facebook, Instagram, TikTok ou autre pour leurs compagnons à 4 pattes, 35% disent l’avoir fait pour montrer ces derniers au monde. 34% voulaient plutôt profiter des réactions positives suscitées par les contenus impliquant leurs animaux.

Ces chiens et chats se faisant connaître sur les réseaux sociaux ont 925 abonnés en moyenne, toujours d’après ces recherches. D’ailleurs, près de 9 propriétaires sur 10 (89%) reconnaissent que leurs animaux ont plus de « followers » qu’eux-mêmes.

Plus de photos de leur animal sur leur téléphone que d’eux-mêmes ou de leurs proches

En dehors des réseaux sociaux, 40% des maîtres sondés disent avoir plus de photos de leurs chiens et chats sur leur téléphone que d’eux-mêmes.

L’étude nous apprend également que les 2 tiers des personnes interrogées considèrent leur animal comme leur meilleur ami. Enfin, pour près de la moitié, elles dépensent davantage pour leur chien ou chat que pour certains membres de leur famille.

