Un bénévole intervient sur une autoroute pour tenter de sauver un chien errant incapable de se déplacer (Vidéo)

L’association Hope For Paws a été appelée à intervenir au beau milieu d’une autoroute californienne, où une chienne avait désespérément besoin d’aide. Grièvement blessée, elle devait être secourue rapidement.

Fin décembre 2020, Eldad Hagar, fondateur de l’association Hope For Paws, apprenait qu’une chienne accidentée se trouvait sur une autoroute très fréquentée du sud de Los Angeles, comme le raconte I Love My Dog So Much.

Il s’est rendu sur les lieux et a rapidement localisé l’animal. La petite chienne était immobile, au pied de la glissière de sécurité, à quelques mètres des véhicules qui passaient à toute vitesse.

Eldad Hagar s’est lentement approché d’elle. Quand leurs regards se sont croisés, il a tout de suite compris qu’elle avait désespérément besoin qu’on lui vienne en aide, mais aussi qu’elle lui faisait confiance. Il l’a enveloppée dans une couverture et l’a portée précautionneusement, en prenant soin de ne pas brusquer son corps meurtri.

La chienne souffrait de multiples fractures, notamment au tibia. Elle devait d’abord être nettoyée, car son poil sale et emmêlé n’était pas de nature à faciliter le travail des vétérinaires. L’équipe de Hope For Paws l’a donc toilettée tout en la rassurant, puis lui a donné un bon repas.

La chienne, une croisée Caniche dont l’âge a été estimé à 2 ans, a été appelée Pee-Poo. Elle a subi plusieurs opérations, qui se sont toutes parfaitement déroulées. Pee-Poo se rétablissait progressivement.

Récemment, une nouvelle famille a été trouvée pour elle. La chienne a, en effet, été adoptée par une femme répondant au nom de Laettia Wajanpel, émue par son histoire que voici en vidéo :

