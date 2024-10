Un Beagle anxieux lors d’un voyage en voiture trouve du réconfort grâce à son adorable frère Dalmatien (vidéo)

À Hambourg en Allemagne, vit un adorable duo de toutous formé de Dino, un Dalmatien nain, et de Ruby, une Beagle adoptée dans un refuge. Les 2 boules de poils s’entendent à merveille et sont toujours là l’une pour l’autre. C’est particulièrement vrai lors des voyages en voiture qui ont tendance à terroriser Ruby.

Une anxiété évidente

Dans une vidéo Instagram partagée sur le compte des 2 amis et relayée par Parade Pets, on découvre à quel point la petite chienne est anxieuse lors du trajet. On voit Ruby assise près de Dino sur la banquette arrière et elle semble très stressée.

dino.and.ruby / Instagram

« Voici notre chienne Ruby. Elle est une chienne adoptée et a très peur des trajets en voiture », peut-on lire dans la publication. L’anxiété de la petite chienne est en effet évidente. « Elle halète et tremble excessivement », ajoute le texte de la vidéo.

Une détresse palpable, difficile à regarder, y compris pour Dino, son grand frère.

Une adorable réaction

Parfaitement calme pour sa part, le Dalmatien nain comprend tout de suite la détresse de sa petite sœur. « Dino voit que Ruby est tellement effrayée, alors il s'approche d'elle pour la réconforter », peut-on encore lire.

dino.and.ruby / Instagram

Dans les images, on voit en effet le toutou tacheté s'assoir devant Ruby pour la sécuriser. L’effet est instantané : Ruby se calme immédiatement. Elle arrête de trembler et de haleter. On peut même voir son corps se détendre lorsqu’elle pose sa tête sur le dos de Dino.

Se sentant en sécurité près de son grand frère, la petite chienne commence même à s’endormir. « C'est le véritable amour », conclut la vidéo.

Une relation aussi magique a réchauffé le cœur non seulement des maîtres des 2 toutous, mais aussi celui des internautes. Chacun peut être sûr en tout cas que Dino sera toujours prêt à réconforter Ruby et que leur belle amitié durera encore longtemps.