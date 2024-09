Voyager en voiture avec son chien, les bonnes pratiques

Avant de prendre la route, assurez-vous que votre véhicule est fonctionnel et en bon état. On vérifie la pression des pneus, ou encore le niveau d’essence. On pense évidemment à assurer sa voiture, en se tournant vers l’assurance Auto Groupama par exemple, qui offre des garanties essentielles. En effet, avec un animal, il est préférable d’éviter les imprévus, et de rendre le voyage le plus fluide possible, et ce dès le départ.

Voyager avec son chien : les obligations légales

En France, la circulation à bord d’un véhicule avec un chien est soumise à une règlementation stricte. Trois points essentiels sont à retenir : le confort de conduite du chauffeur, la sécurité à bord et le bien-être animal.

Selon l’article R 412-6, le champ de vision du conducteur doit être optimal et aucunement gêné par des passagers ou des objets en mouvement. Selon l’article R 412-1, tous les passagers invités à bord doivent être attachés à l’aide d’une ceinture de sécurité. Les forces de l’ordre peuvent sanctionner la présence d’un animal non attaché d’une amende d’un montant de 20 euros. Enfin, l’article R 215-7 du Code rural prévoit une amende d’un montant de 375 euros en cas de non-respect du bien-être animal, y compris à bord d’un véhicule.

Photo d'illustration

Chien à bord : les 3 solutions pour l’installer

Pour que nos toutous profitent de leur escapade, 3 solutions se présentent à nous.

La caisse de transport attachée à un siège passager est sans doute le moyen le plus sécurisé. Le chien est positionné à l’intérieur et est à l’abri. En cas d’accident, les risques de fuite sont diminués et la prise en charge vétérinaire facilitée. C’est également la solution recommandée pour les chiens anxieux.

La ceinture de sécurité, reliée au harnais du chien est aussi une solution tout à fait viable. Veillez tout de même à attacher la ceinture sur le dos du chien et jamais au niveau du collier.

Pour les grands gabarits, le coffre sera bien plus confortable. Pour cette option, il est nécessaire d’investir dans un filet de séparation ou une grille, afin d’éviter les déplacements dans le véhicule.

Les indispensables pour un voyage serein

Le point clé d’un voyage réussi est souvent l’hydratation. Durant tout le voyage, pensez à proposer de l’eau à votre compagnon. Pour cela, équipez-vous d’une bouteille idéalement placée au frais, et d’une petite gamelle.

La portion de croquettes est également à prévoir, en particulier si le voyage est ralenti par des embouteillages.

À bord, proposez-lui aussi couvertures et serviettes en éponge pour qu’il se sente à son aise et pour préserver vos sièges des poils perdus en plus grand nombre en cas de stress.

Photo d'illustration

Préparer au mieux son compagnon

Le voyage en voiture n’a rien d’évident pour un chien et nécessite un apprentissage. Il est donc important de l’y préparer, si possible, dès son plus jeune âge. Lui apprendre des ordres tels que monter dans la voiture, s’installer, en descendre à l’arrêt tout en le félicitant permet de le familiariser et de marquer positivement son expérience.

Les pauses régulières doivent être prises en compte dans votre itinéraire, pour que votre compagnon fasse ses besoins et se dégourdisse les pattes.

Pour les plus stressés, une préparation en amont peut être envisagée, en invitant à un moment de calme. On évitera de laisser la nourriture à disposition juste avant le départ, pour réduire les nausées à bord.