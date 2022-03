Un aventurier héroïque descend dans un volcan actif pour sauver un chien piégé depuis 2 jours (vidéo)

À Hawaï, un homme est courageusement descendu en rappel dans une fissure volcanique pour sauver une chienne. Cette dernière, saine et sauve, a pu retourner auprès de son propriétaire.

Kawika Singson est bien connu à Hawaï, notamment grâce à ses photos incroyables d'éruptions volcaniques. Mais en début d'année, l'aventurier a eu droit à un nouveau coup de projecteur.

« J'ai reçu un message au sujet d'un chien tombé dans une fissure volcanique, au fond de la forêt tropicale, alors j'ai fait le trajet de 160 km pour essayer d'aider à sauver le chien », a-t-il déclaré sur YouTube.

© Kawika Singson / YouTube

L'animal, qui a été repéré grâce à son collier GPS, avait disparu depuis 2 jours sur l'île où se dresse le célèbre Kilauea, un volcan actif. Kawika a rencontré Cody, le propriétaire du prisonnier, et d'autres sauveteurs à l'entrée du gouffre. Armé de son matériel d'escalade, l'homme est descendu à plus de 7 mètres, malgré les températures élevées et les gaz toxiques.

© Kawika Singson / YouTube

L'opération de sauvetage a été filmée

Lorsque le héros est arrivé à la hauteur du canidé, nommé Malka, il a réussi à l'attraper et à le hisser vers la lumière. En attendant son sauveur au fin fond des entrailles de la terre, Malka poussait des gémissements, rapporte Daily Mail. Par miracle, la chienne n'a pas été blessée à la suite de sa chute. Elle a même résisté au manque de nourriture et d'eau.

© Kawika Singson / YouTube

« Une fin heureuse, a indiqué l'aventurier, nous avons sorti Malka de ce trou. » Grâce à une petite caméra, Kawika a filmé l'opération de sauvetage du début à la fin. La vidéo a été publiée le 8 février 2022 sur YouTube, et a été visionnée près de 11 000 fois à ce jour. De nombreux internautes l'ont félicité pour son courage et sa détermination.

C'est un véritable bonheur de savoir la rescapée en bonne santé et en sécurité dans les bras de son propriétaire adoré !

A lire aussi : Une amoureuse des animaux consacre son temps libre à localiser les chiens disparus avec son drone