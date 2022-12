Un autre chien piégé par un lac gelé, sa maîtresse tentant de l'aider doit être secourue à son tour

Un chien et sa propriétaire se sont retrouvés en mauvaise posture après que la couche de glace recouvrant un lac gelé s’est rompue sous leurs pas. Heureusement des policiers se trouvaient dans le secteur à ce moment-là et les ont vus.

Des officiers de police ont porté secours à un chien et à sa maîtresse, cette dernière s’étant retrouvée, tout comme le canidé, bloquée dans l’eau glacée en essayant de le récupérer. Un sauvetage rapporté par la BBC le mardi 13 décembre.

Il a eu lieu la veille, lundi 12 décembre, à la réserve naturelle de Silverwood à Rotherham, dans le nord-est de l’Angleterre.

Le chien en question avait repéré un cygne et s’était mis en tête de le poursuivre, s’aventurant dangereusement sur la fine couche de glace d’un lac gelé. Cette dernière s’est brisée et le quadrupède est tombé dans l’eau froide.

Sa propriétaire, qui était accompagnée d’un autre chien, a tenté de lui porter secours, mais ce faisant, elle s’est retrouvée piégée à son tour.

Par chance, des policiers qui effectuaient leur patrouille à vélo près de là s’en sont aperçus et sont immédiatement intervenus. L’officier Jamie Walker a réussi à atteindre le duo et à le ramener sur la terre ferme.



South Yorkshire Police / Facebook

3 enfants décédés la veille dans des circonstances similaires

« Cet incident a eu une issue heureuse. Tout le monde était en sécurité, déclarait l’inspecteur en chef de la police du Yorkshire du Sud Lee Carlson. Cependant, cela aurait pu être bien différent, comme nous l'avons vu lors de la tragédie absolument dévastatrice de Solihull cette semaine. »

A lire aussi : Laura Dern, actrice phare du film « Jurassic Park », pleure la mort de son cher Labrador

La veille, en effet, 3 garçons avaient perdu la vie après avoir été piégés par un autre lac gelé à Solihull, près de Birmingham.

Les forces de l’ordre demandent aux parents et aux propriétaires canins d’être vigilants à l’égard de leurs enfants et de leurs chiens, et de prendre conscience du danger que constituent les plans d’eau recouverts de glace.