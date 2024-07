Un automobiliste vole au secours de 2 chiots accrochés aux débris d'un ruisseau où on les a jetés

L’histoire de 2 chiots découverts en grande détresse dans un ruisseau illustre à la fois ce dont l’humain est capable de pire et de meilleur. L’intervention courageuse d’un automobiliste leur a sauvé et changé la vie.

Special Needs Animal Rescue & Rehabilitation Northeast (SNARR), une association de protection animale basée à Brewster, dans l’Etat de New York, a récemment été contactée au sujet de 2 jeunes canidés pris au piège dans un cours d’eau et sauvés in extremis par un automobiliste de passage.

« Ces 2 chiots innocents ont subi une cruauté inimaginable. Ils ont été jetés dans un ruisseau depuis un véhicule en marche », expliquait, en effet, l’organisation à The Dodo.

Les malheureux Labrador Retrievers croisés étaient coincés dans l’eau, au milieu des débris flottants. L’un d’eux a réussi à grimper sur un monceau de terre, tandis que l’autre continuait de s’accrocher désespérément aux branches pour ne pas sombrer.



SNARR

Le conducteur en question les a vus à temps. Il a tout de suite arrêté sa voiture, en est descendu et a porté secours au duo canin, qu’il a ensuite emmené au refuge de Special Needs Animal Rescue & Rehabilitation Northeast.

Les chiots, un mâle et une femelle, étaient complètement trempés, épuisés et terrifiés, « mais incroyablement chanceux d’être en vie », d’après l’association.

« Grâce à un bon samaritain compatissant qui les a courageusement sauvés du ruisseau, ils ont désormais une chance de survivre », poursuit SNARR.

Appelés Tucker et Charlotte, les petits rescapés ont été examinés par un vétérinaire dès leur arrivée au refuge. Le praticien a constaté qu’ils étaient infestés de parasites et souffraient d’abrasions de la peau. En outre, de l’eau se trouvait dans leurs poumons.

L’équipe de SNARR a immédiatement commencé les soins et les a couverts d’attention et d’amour. Tout le monde était mobilisé pour les aider à s’en remettre, tant physiquement qu’émotionnellement.



SNARR

« Nous n'avons aucune idée des autres défis qui nous attendent, mais nous sommes déterminés à lutter pour leur vie », indiquait l’association.

« Les plus adorables des bébés »

L’état de santé de Tucker et Charlotte s’est progressivement amélioré et leurs personnalités attachantes ont commencé à se révéler. Quelques semaines après leur sauvetage, ils ont été confiés à une mère d’accueil.

Cette dernière « a dit qu'ils étaient les plus adorables des bébés », précisait Lauren F. de SNARR. « Ils sont joueurs et aimants, ajoute celle-ci. Ils sont tellement excités quand ils sortent du chenil le matin et vous voient pour la première fois ! »

SNARR

Complètement rétablis, Charlotte et Tucker doivent encore surmonter leurs traumatismes psychologiques, comme la peur des bruits forts et des mouvements brusques, mais ils réalisent des progrès de jour en jour. « Ils apprennent qu'ils sont dans un endroit sûr maintenant », dit Lauren F.

L’association espère à présent leur trouver une famille aimante pour toujours.