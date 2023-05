Un an après la perte de son chien, un homme endeuillé reçoit un merveilleux cadeau (vidéo)

Un couple du Tennessee a vécu ce que redoute tout propriétaire d’un animal de compagnie, à savoir le décès de ce dernier. Près d’un an après cette énorme perte, la famille avait toujours du mal à s’en remettre, surtout le maître avec lequel le canidé avait partagé une amitié de 16 années. Sa femme lui réservait une belle surprise pour l’aider à surmonter le chagrin.

Une vidéo postée sur TikTok et montrant un homme fondre en larmes en découvrant son nouveau chiot, un an après le décès de son meilleur ami, a ému de très nombreux internautes.

Partagée le 7 mai sur le réseau social par « @bardejo87 » et relayée par PetHelpful, cette séquence totalise près de 300 000 vues à ce jour.

La famille en question vit dans l’Etat du Tennessee, aux Etats-Unis. Le mari ne parvenait pas à se remettre de la disparition de son fidèle compagnon, un chien qui était à ses côtés pendant 16 longues et belles années.

Le quadrupède s’en était allé près d’un an plus tôt, mais son souvenir était toujours aussi vivace dans ce foyer qu’il irradiait de sa joie de vivre.

Bien évidemment, aucun autre chien ne pouvait le remplacer, mais l’épouse de son maître avait pensé qu’il était possible de combler une petite partie du vide laissé par le défunt animal.

Elle a alors eu l’idée d’adopter un chiot Teckel pour l’offrir à son conjoint. Les présentations et la surprise ont donc été filmées, donnant lieu à une scène des plus émouvantes et face à laquelle il est bien difficile de ne pas laisser s’échapper une petite larme.

Des présentations poignantes

On y voit d’abord l’homme ouvrir un sac contenant des indices, notamment un paquet de nourriture pour chien. Il comprend tout de suite et se met à pleurer. Sa femme lui tend ensuite le nouveau membre de la famille, qu’il prend tendrement dans ses bras.

En fin de vidéo s’enchaînent les photos du chiot en compagnie du papa tout sourire et des enfants, tout aussi joyeux de faire sa connaissance.

A lire aussi : Le parcours émouvant de Kuma, une chienne qui apprend à faire confiance après cinq adoptions infructueuses



@bardejo87 / TikTok

Le petit Teckel a beaucoup de chance d’être arrivé dans cette famille, qui le chérira à coup sûr et en prendra bien soin, comme elle l’avait fait avec son prédécesseur.