Un agent de police trouve un chien enchaîné à une clôture et lui offre le plus beau cadeau !

L’idée lui est alors venue de lui faire passer des tests en vue de le faire entrer dans les forces de l’ordre . Joey les a tous brillamment réussis et est ainsi devenu chien policier . Depuis, Michael Pascale et son ami à 4 pattes sont ensemble 24 heures sur 24 , à la maison comme au travail.

L’homme l’a fait monter à bord de son véhicule, où le canidé avait enfin droit à un peu de chaleur . D’après la procédure, Michael Pascale devait l’emmener au refuge le plus proche, mais il a décidé de prendre lui-même soin du Pitbull. Quelque chose en lui l’avait touché , au point qu’il ne voulait plus s’en éloigner.

Michael Pascale, de la police de New York (NYPD), effectuait une patrouille à Brooklyn quand il a vu un chien en grande détresse . L’animal, un Pitbull à la robe noire, était enchaîné à une clôture . Il était très maigre , affamé , totalement trempé et il grelottait , rapporte Animal Channel . Une vision qui a fortement attristé le policier.

Un officier de police new-yorkais ne s’est pas contenté de libérer un chien qu’il a découvert enchaîné à une clôture. Il l’a séché, réchauffé, nourri et bien plus encore. Grâce à lui, le canidé a pu connaître une toute nouvelle vie.

