"Tu me manqueras pour toujours" : l'hommage poignant de la chanteuse Billie Eilish à sa chienne Pepper

Elle était aux côtés de Billie Eilish durant une très grande partie de sa vie. La famille de l’artiste californienne avait, en effet, adopté Pepper alors que l’interprète de « Bad Guy », « Ocean Eyes » ou encore « What Was I Made For » n’était encore qu’une fillette de 6 ans.

C’est donc dans un profond chagrin que la disparition de la femelle Pitbull a plongé la chanteuse de 21 ans, qui a partagé cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Billie Eilish a rendu un hommage des plus émouvants à sa défunte chienne sur Instagram le dimanche 23 juillet. Un post et une information que relaie notamment People.

La native de Los Angeles a ainsi dit adieu à sa « meilleure amie pour la vie », publiant une série de photos montrant Pepper à différents stades de sa vie. De chiot à chienne séniore et jusqu’aux derniers instants de son existence, l’animal y apparaît autant dans des clichés joyeux que dans des portraits plus tristes, dont un où sa maîtresse ne pouvait retenir ses larmes en l’étreignant.

« Je te reverrai un jour »

« Je te reverrai un jour, ma douce fille », promet Billie Eilish dans le texte court mais poignant accompagnant ces images. On y voit d’ailleurs aussi les membres de sa famille entourant Pepper et affichant tous une marque noire autour de l’œil, comme celle qui la caractérisait.

« Je t’aime. Repose en paix. Tu me manqueras pour toujours », poursuit la chanteuse, inconsolable après cette terrible perte.

Billie Eilish / Instagram

Pepper manquera assurément à toute la maisonnée, qui comprend également un autre Pitbull que Billie Eilish avait adopté dans un refuge en 2020, en pleine période de confinement.

L’auteure, compositrice et actrice – elle est apparue dans plusieurs courts métrages, des documentaires et quelques épisodes de séries télévisées – a toujours encouragé le public à privilégier l’adoption d’animaux dans les structures d’accueil. Son engagement en faveur de ces derniers est bien connu.