Triste de voir sa grande soeur se morfondre seule dans son coin, un chien tire un employé de la pension par le bras pour le guider vers elle (vidéo)

A « Pups at Play », une pension canine située à Montclair dans le New Jersey (Etats-Unis), les chiens passent leurs journées à aboyer joyeusement, à courir partout et à jouer. Parmi les habitués des lieux figurent 2 Golden Retrievers inséparables. Il s’agit de Theo et de sa grande sœur Mia, celle-ci ayant 12 ans. Ils s’adorent, veillent constamment l’un sur l’autre et prennent soin l’un de l’autre.



Jesse Glaser / The Dodo

Récemment, ils ont été les protagonistes d’une scène particulièrement émouvante. Elle a été filmée par un employé de la garderie qui a été surpris de voir Theo le saisir par le bras. Le chien ne cherchait évidemment pas à lui faire du mal, mais il essayait manifestement de l’emmener quelque part. L’homme a décidé de le suivre.

Le Golden Retriever l’a ainsi guidé vers sa sœur qui, au lieu de s’amuser comme ses congénères, avait préféré ce jour-là rester seule dans son coin, face au mur.

Theo ne souhaitait pas seulement attirer son attention sur sa sœur ; il voulait aussi qu’il la caresse. Il l’a compris quand, après avoir éloigné sa main, le chien l’a à nouveau saisie et guidée vers Mia.

L’attitude de Theo en dit long sur la sensibilité des chiens, leur intelligence et l’attachement qu’ils peuvent éprouver les uns pour les autres.

« La plus douce des choses »

Quand leur maîtresse Jesse Glaser a vu la vidéo, elle en a été fortement émue. « Nous avons été étonnés par le fait que Théo ait conduit l’employé vers Mia, confie-t-elle. Parfois, il vous attrape doucement par le bras lorsque vous jouez, mais nous ne l'avons jamais vu conduire qui que ce soit, encore moins vers Mia pour qu'elle reçoive un peu d'amour. C'était la plus douce des choses ».

Voici la vidéo, partagée sur le compte Instagram de Pups at Play et relayée par The Dodo :

Jesse Glaser a également tenu à se montrer rassurante quant à l’état de la chienne. Mia se porte bien et a simplement besoin de moments de calme en raison de son âge.

« Cela a vraiment été si agréable de voir nos chiens apporter de la joie aux gens sur Internet comme ils le font tous les jours à la maison », conclut Jesse Glaser.