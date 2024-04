Entre travail pet friendly et congés spéciaux, Santévet multiplie les initiatives au service du bien-être des salariés et leurs animaux

Depuis de nombreuses années, SantéVet multiplie les initiatives visant à améliorer le bien-être de ses collaborateurs et de leurs animaux de compagnie. Parmi les programmes menés par le spécialiste de l’assurance animale figurent « Pet @ Work », qui favorise la présence des animaux de compagnie sur le lieu de travail, ainsi que les congés spéciaux « Pawternity Leave » et « Pet Loss Leave ».

Chez SantéVet, on est parfaitement conscient de l’importance sans cesse croissante de la place de nos animaux de compagnie dans nos familles et nos vies. On comprend également le désir de passer un maximum de temps avec eux, notamment au travail. En France, près d’un foyer sur 2 possède un chien ou un chat. Le retour au bureau après le confinement n’a pas été simple à gérer, 82% des entreprises l’ayant recommandé et 71% d’entre elles ayant fixé des jours de présence obligatoire.

Or, 62% des Français déclarent souhaiter emmener leur chien sur leur lieu de travail (sondage IFOP pour Royal Canin) et 63% aimeraient effectuer davantage de télétravail pour profiter un peu plus de la compagnie de leur animal. Les entreprises sont ainsi amenées à prendre en compte ce lien de plus en plus fort qui unit leurs collaborateurs à leurs compagnons à fourrure. Le groupe SantéVet le fait déjà depuis des années, lui pour qui la valorisation de la relation animal / humain est inscrite dans l’ADN.

Pet @ Work : faciliter la présence des animaux sur le lieu de travail

Le programme Pets @ Work est cher au groupe SantéVet qui le perçoit comme une véritable mission d’utilité publique. Le but ? Faciliter l’intégration des animaux de compagnie à l’environnement de travail de ses employés pour promouvoir leur bien-être.

Une démarche qui a déjà démontré son impact positif sur les équipes de SantéVet, puisque 89% des salariés du groupe se déclarent heureux de leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

« Nous sommes fiers de présenter notre programme "Pets @ Work" qui encourage les employés à partager leur espace de travail avec leurs animaux de compagnie ou ceux de leurs collègues, indique Hugues Salord, président de SantéVet. Cette initiative unique vise à créer un environnement de travail plus convivial et à renforcer le lien spécial entre les propriétaires d'animaux et leurs compagnons à quatre pattes. Et cela marche ! Nos salariés sont heureux ».

Pets @ Work comporte plusieurs avantages tant pour les collaborateurs que pour leurs animaux :

Encourager l’adoption responsable en maintenant le lien propriétaire / animal et consolider la socialisation de ce dernier

Contribuer à l’épanouissement des salariés qui profitent des bienfaits liés à la présence des animaux : réduction du stress, baisse du risque de maladies cardiovasculaires et de burn-out, amélioration de la santé mentale…

Renforcer la cohésion entre les collaborateurs

Des congés spéciaux pour les salariés propriétaires d’animaux

L’animal fait partie intégrante de la famille. Son arrivée comme son départ constituent des évènements marquants. C’est pourquoi SantéVet a mis en place en 2022, différentes actions destinées à aider ses collaborateurs avec leurs compagnons canins et félins.

L’une d’elles est le « pawternity leave », faisant bénéficier tout employé du groupe ayant adopté un animal d’un congé de 2 jours. L’objectif est de lui permettre d’accompagner au mieux l’adaptation de son nouvel ami et d’être disponible et serein lors de ces premières heures cruciales, notamment pour les rendez-vous vétérinaires.

Depuis l’instauration de cette mesure, 38 collaborateurs ont pu en profiter pour un total de 57 jours d’absence cumulés.

Citons également le « pet loss leave », un congé à destination des propriétaires endeuillés. A travers cette initiative, SantéVet exprime son adhésion à la réalité du deuil ressenti par toute personne perdant son animal de compagnie. Elle accorde ainsi une journée de congé pour les pet-parents devant passer par cette difficile épreuve.

Depuis 2022, 13 salariés du groupe SantéVet ont pu bénéficier du pet loss leave pour un total de 13 jours d’absence cumulés.

