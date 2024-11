Traumatisé par son ancienne vie, ce chien n’ose pas entrer dans sa maison pour toujours (vidéo)

Contrairement à ses congénères, Bubbers n’a pas eu la chance de vivre dans une maison aimante durant toute sa vie. Lorsqu’une famille a décidé de lui offrir sa chance, il ne savait pas vraiment comment s’y prendre et a même eu du mal à entrer dans la maison.

Bubbers, un croisé Pitbull, a quitté le refuge pour rejoindre sa nouvelle maison. Le jour de son arrivée, il était plein d'incertitudes et n'osait même pas franchir le seuil de la porte. Toutefois, ses maîtres étaient là pour l’encourager. En l'espace de quelques jours seulement, la boule de poils s'est métamorphosée.

Bubbers a récemment vécu des moments stressants. Il a passé du temps dans un refuge, ce qui est parfois difficile à supporter, mais a finalement été adopté. Si son arrivée dans sa nouvelle maison marquait le début d’un nouveau départ, les choses n’ont pas été aussi limpides pour le canidé.

@mochaandbubbers / TikTok

Un chien terrorisé

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on découvre Bubbers absolument figé devant la porte de son logement : « Il était tellement renfermé qu'il ne voulait pas du tout entrer dans notre maison. Il nous a fallu une heure pour essayer de le faire entrer », partageait son propriétaire.

Bubbers ne comprenait pas encore qu’il serait choyé et que les personnes qui l’entouraient ne voulaient que son bien. Ces dernières sont parvenues à le faire entrer et lui ont donné du temps, ainsi que de l’espace, pour qu’il puisse s’habituer à son nouvel environnement. Le toutou n’osait même pas les regarder dans les yeux et leur tournait le dos constamment.

Les maîtres de Bubbers ont fait preuve d’une grande patience pour le laisser sortir de sa coquille. Le chien s’est ouvert à eux au fil des jours et ils ont commencé à tisser des liens. Il s’est aussi lié d’amitié avec l’autre chien de la famille. Le chemin vers la résilience est encore long, mais le quadrupède a emprunté la bonne voie.

@mochaandbubbers / TikTok