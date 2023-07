Traumatisé par son abandon, un chien refuse de quitter les bras d'une bénévole (vidéo)

Savannah Palmer, 26 ans, se définit comme comportementaliste animalier et défenseur du bien-être des animaux. Résidant en Floride, aux États-Unis, elle consacre une partie de son temps à aider les animaux d’un refuge proche de chez elle.

Sa passion pour les animaux va au-delà de ces interventions régulières, puisqu’elle n’hésite pas à partager des vidéos des pensionnaires du refuge sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de leur trouver une famille aimante.

Parmi les animaux qui ont touché le cœur de Savannah, il y a Gizmo, un chien particulièrement impacté par son abandon, comme le rapporte Newsweek. Le canidé a été admis au refuge le 20 mai dernier, et a eu du mal à cacher ses émotions…

Des moments qui « brisent le cœur »

Des images déchirantes ont été capturées lorsque Savannah s’apprêtait à placer Gizmo dans un chenil. Le chien tremblait et s’accrochait désespérément à sa bienfaitrice. « Il ne voulait pas marcher et était très effrayé par tous les bruits et ce nouvel environnement, explique la jeune femme sur TikTok. Lorsque je suis allée le mettre dans son chenil, il a refusé de me lâcher. Ces moments me brisent le cœur. »

Cette vidéo touchante de Gizmo a rapidement suscité une énorme réaction chez les internautes. Des centaines de milliers de personnes ont exprimé leur tristesse face à la détresse du chien et leur souhait de l'aider.

Savannah espérait ardemment que parmi ces personnes réagissant à la vidéo se trouverait celle qui serait prête à offrir un foyer aimant à ce tendre chien. « Nous allons te trouver une maison », lui a-t-elle promis avec détermination.

Une nouvelle réconfortante

La tristesse de Gizmo a ému de nombreux internautes, mais la vidéo a finalement permis au chien de quitter le refuge à une vitesse fulgurante. En effet, seulement 3 jours après la publication de la vidéo, Savannah a annoncé une excellente nouvelle à ses followers.

« Gizmo a été adopté et se trouve désormais dans une maison fabuleuse. Je vous remercie du fond du cœur », a-t-elle partagé sur TikTok. Cette annonce a suscité une vague de réactions enthousiastes et de nombreux messages de félicitations.

Grâce aux efforts de Savannah et au pouvoir des réseaux sociaux, Gizmo a trouvé un foyer aimant en un temps record. La jeune femme compte bien poursuivre son combat pour aider d’autres animaux à trouver le foyer de leurs rêves.