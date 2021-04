Tout ce que vous devez savoir pour une gamelle de qualité !

Nos boules de poils méritent qu’on accorde tout le soin possible à la qualité de ce qu’ils mangent, car c'est la base pour vivre en bonne santé. Alors, comment choisir ? Sur quels critères et comment vérifier que vous lui offrez une alimentation de qualité chaque jour ? Décryptage.

Aujourd’hui, les aliments pour chien disponibles sur le marché ne correspondent pas tous forcément à ce que réclame son organisme. La qualité des ingrédients qui composent ces repas n'est pas toujours la préoccupation majeure, alors qu’elle est essentielle. Comment la définit-on, justement, cette qualité alimentaire destinée au chien ? Faisons-nous ce qu’il faut pour l’assurer à nos amis à 4 pattes ?

Qu’est-ce qui fait la qualité d’un ingrédient dans l’alimentation du chien ?

Plus d’un facteur détermine la qualité d’un aliment pour chien.

Les caractéristiques naturelles

Le premier d’entre eux est la qualité intrinsèque de l’ingrédient. Autrement dit, ce qu’il promet d’apporter naturellement comme nutriments et bienfaits. On s’intéresse également à ses caractéristiques gustatives. Par exemple, toutes les viandes ne se valent pas. Certaines pièces sont beaucoup plus nutritives que d’autres, en offrant au chien des protéines de qualité et de meilleures saveurs, rendant les croquettes ou la recette humide à la fois appétentes et réellement bonnes pour sa santé.

Le constat est le même en ce qui concerne les autres ingrédients de l’aliment pour chien. Les légumes, les fruits ou encore les huiles (végétales, de poisson…) sont sélectionnés pour leur richesse naturelle en nutriments et, de manière globale, les bienfaits qu’ils peuvent offrir.

Farines ajoutées, ingrédients déshydratés, céréales et autres implémentations souvent de mise dans l’alimentation industrielle traditionnelle destinée à nos chiens sont non seulement à l’opposé de ce dont ces derniers ont besoin, mais sont en plus susceptibles d’affecter leur bien-être.

La fraîcheur

La qualité d’un ingrédient dépend aussi de sa fraîcheur. Il est bien connu que plus le temps passe après son prélèvement, plus un aliment perd de ses caractéristiques nutritionnelles. Pour freiner ce processus, on a recours à des procédés de conservation qui ont toutefois un impact sur le goût et la texture notamment.

Privilégier des circuits d’approvisionnement courts permet, à l’inverse, de mieux préserver la fraîcheur des aliments, entre autres alternatives ne faisant pas appel à des techniques ou substances artificielles.

La préparation et la fabrication

Le mode de préparation des aliments, le traitement des ingrédients durant la phase de fabrication, ainsi que son conditionnement entrent également en compte dans la qualité de l’aliment proposé au chien.

Où trouver une alimentation pour chien où la qualité des ingrédients est assurée ?

Il n’est pas toujours évident de trouver les bons aliments, ceux qui répondent à toutes les exigences de qualité vues plus haut et qui soient véritablement au service de la santé du chien.

Parmi les marques qui placent la fraîcheur et la qualité des ingrédients au sommet de leurs priorités, Edgard & Cooper se distingue par sa manière d’envisager l’alimentation du chien et du chat autrement. Chez Woopets, elle a attiré notre attention à ce titre, et nous sommes heureux de vous la conseiller. Qu’il s’agisse des croquettes ou des repas humides, Edgard & Cooper n’utilise dans ses recettes que de la viande fraîche, provenant d’animaux (agneau, bœuf, poulet, dinde…) traités dans des conditions optimales : élevage en plein air, nourris à l’herbe, etc. Farine ajoutée et os sont exclus.

Les légumes et les fruits entrant dans la composition des recettes Edgard & Cooper sont sélectionnés avec grand soin, de manière à assurer les meilleurs apports possible en vitamines, minéraux, antioxydants et fibres. Il en va de même pour les tubercules, choisis comme sources de glucides au lieu des céréales présentes ailleurs et qui ne sont pas en adéquation avec les besoins naturels du chien.

La marque met également un point d’honneur à appliquer une cuisson lente et à basse température des aliments, afin d’en préserver les propriétés tant nutritionnelles que gustatives. Pour le reste, elle fait ensuite confiance au chien avec son sens du goût et de l'odorat pour savoir ce qui est bon !

C’est d’ailleurs ce qu’évoque ce joli spot TV d’Edgard & Cooper :

Par ailleurs, pour que la qualité soit au rendez-vous jusqu’au bout, Edgard & Cooper utilise des camions réfrigérés pour le transport des ingrédients, tout en privilégiant les circuits courts.

Quand une marque donne autant d’importance à la qualité de ses produits, nous sommes ravis chez Woopets de lui accorder toute notre confiance et parler d’elle en connaissance de cause, puisque nos chiens ont testé et approuvé ses produits.

Les croquettes, boîtes, barquettes, sticks et autres friandises pour chien et chat Edgard & Cooper sont à découvrir sur le site Internet de la marque Edgard & Cooper, ainsi qu’en magasins près de chez vous.

La qualité de l’alimentation pour chien et chat Edgard & Cooper s’exprime aussi dans le choix des emballages. Une politique qui vise d’ailleurs à protéger les bienfaits des recettes en même temps qu’à préserver l’environnement : sacs biodégradables en matière d’origine végétale pour les croquettes, boîtes et barquettes en métal recyclable pour les aliments humides.

