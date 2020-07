Touchés par un coup de foudre, ces deux chiens ont une relation qui vous rendrait jaloux !

© Amber Marie Monte

2 chiens voisins se découvrent une passion l’un pour l’autre. Une romance s’installe.

Durant le mois de mars, Lola, une chienne Golden Retriever, et sa maîtresse, Amber Monte, emménagent dans leur nouvelle maison, à proximité du Surrey, en Angleterre. Par dessus la clôture, leur voisin, un Staffordshire Bull Terrier répondant au nom de Loki, vient faire leur connaissance.

C’est une première pour Lola que d’avoir un chien pour voisin, raconte Monte au Dodo. Elle était très enthousiaste. Loki aussi semblait très content de sa nouvelle voisine.

Les 2 chiens se voyaient de plus en plus. En sortant dans le jardin, la première chose qu’ils faisaient était de se chercher.

Dès qu’ils se voyaient, ils posaient leurs pattes sur la clôture et se léchaient en guise d’embrassades.

Monte a d’abord pensé qu’ils étaient simplement très amis. Elle connaît sa chienne et sait qu’elle est très timide. Elle a aussi très peur des chiens de grande taille qui croisent son chemin pendant les balades.

Mais au bout d’un certain temps, Lola a commencé à vouloir sortir dans le jardin beaucoup plus souvent que d’habitude. Dès que Monte la laisse sortir, elle court vers la clôture chercher son ami. Si elle ne le trouve pas, elle s’assied et elle l’attend.

Jusqu’au jour où Loki a commencé à attendre Lola dans son propre jardin.

Les propriétaires des 2 chiens ne les empêchent pas de se voir. Monte ne voit aucune objection à ce que l’amoureux de sa chienne vienne la voir dans son jardin.

Les 2 tourtereaux vivent une grande romance.