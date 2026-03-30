Tondre son chien en été pour le rafraîchir, bonne ou mauvaise idée ?

Quand les beaux jours reviennent et que les températures augmentent, certains adoptants se demandent s’ils doivent tondre leur chien pour l’aider à supporter les fortes chaleurs. La tonte peut effectivement s’avérer bénéfique dans certains cas, mais dans d’autres, elle risque de nuire à sa santé et à son bien-être. Notre rédaction fait le point pour vous aider à y voir plus clair et à faire le meilleur choix pour votre fidèle compagnon.

Le pelage de votre chien a plusieurs fonctions essentielles

Mais au fait, à quoi sert la fourrure de votre toutou ? Véritable isolant thermique, son pelage le protège contre le froid… mais aussi contre la chaleur !

En effet, il réfléchit une partie des rayons UV néfastes pour sa peau délicate et crée une barrière d’air empêchant la surchauffe. De même, il permet de préserver son épiderme fragile contre les diverses agressions extérieures, comme les égratignures, les coups de soleil ou encore les insectes.

Le saviez-vous ? Certaines races canines, telles que le Malinois et le Husky, possèdent un double pelage. Le sous-poil, qui agit comme un thermorégulateur, garde la chaleur en hiver et les isole du chaud en été.

Enfin, rappelons que le manteau de votre fidèle compagnon a également un rôle social. Par exemple, il n’hésite pas à le hérisser lors de situations conflictuelles avec ses congénères.

Pourquoi certaines personnes veulent-elles tondre leur chien en été ?

Beaucoup d’adoptants pensent que tondre les poils de leur toutou réduit la sensation de chaleur et lui évite de souffrir. Cette motivation est surtout observée chez les personnes qui partagent leur vie avec des chiens au pelage fourni, comme le Berger Allemand ou le Malamute de l’Alaska. Leur fourrure dense peut donner l’impression de retenir la chaleur et de limiter la circulation de l’air sur la peau.

D’autre part, les représentants de la gent canine au poil long ont tendance à présenter des nœuds, des saletés ou des insectes. Durant la saison estivale, où ils courent régulièrement dans les hautes herbes ou se baignent pour se rafraîchir, la tonte apparaît comme une solution pratique pour faciliter l’entretien de leur fourrure.

La tonte estivale comporte des risques pour votre chien

Si vous envisagez de tondre votre ami à 4 pattes, sachez que cette pratique comporte plusieurs risques, en particulier chez les chiens avec un double pelage. La tonte peut perturber l’équilibre de leur fourrure, et les rendre sensibles aux coups de soleil ainsi qu’à la chaleur.

En effet, retirer le précieux manteau de votre partenaire canin, c’est exposer directement sa peau aux rayons ultraviolets. Certaines zones corporelles (nez, ventre, oreilles…) étant particulièrement sensibles, un coup de soleil peut provoquer des douleurs, des brûlures, des lésions cutanées ou encore un cancer de la peau à long terme.

De plus, votre toutou perd sa capacité naturelle à isoler sa peau de la chaleur et du froid après la destruction de son pelage. Résultat ? Il aura trop chaud lorsque le mercure entamera son ascension ou trop froid quand les températures diminueront.

Précisons aussi qu’un rasage donne libre accès aux parasites externes, tels que les tiques et les puces. Le corps de votre chien devient un véritable terrain de jeux pour ces petites bêtes, qui nuisent à sa qualité de vie et peuvent transmettre des maladies en prime.

Y a-t-il des races de chien à ne surtout pas tondre ?

Bien que la volonté de tondre votre animal parte d’un bon sentiment, il faut garder en tête que certaines races canines ne doivent jamais être tondues, même en été.

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Les chiens de types nordiques (Huskies, Malamutes, Samoyèdes, Spitz Finlandais…) ont notamment un double poil très épais et isolant. Les tondre risque de leur faire plus de mal que de bien… D’autres chiens, comme les Bergers Allemands, les Golden Retrievers, les Chow Chow, les Bergers Australiens et les Akita, arborent aussi un sous-poil protecteur qu’il ne faut pas détruire avec une tondeuse pour chien.

Pour garder votre fidèle compagnon propre et assurer son confort, il vous suffit de le brosser régulièrement avec une brosse adaptée à son type de poil. Ce soin permet de retirer les poils morts, d’éviter la formation de nœuds et de favoriser la circulation sanguine.