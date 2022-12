Ce Samoyède vole en parapente aux côtés de son maître au cœur des Alpes (vidéo)

Ouka mène une vie de rêve. Il avait été abandonné 2 fois dès son plus jeune âge, mais aujourd’hui, il a trouvé sa passion, et il en profite aux côtés de son ange gardien. Il forme, avec Shams, un duo qui va vous surprendre !

Sur les hauteurs de Gap, dans les Hautes-Alpes, vous risquez bien de croiser une boule de poils blanche en train de flotter dans les airs. Il s’agira probablement d’Ouka, un Samoyède qui vole en parapente en compagnie de son maître, Shams. Geo revient sur leurs aventures hors du commun.

Le quadrupède a pris une revanche sur la vie

Shams et Ouka se sont rencontrés il y a environ 2 ans. Avant de croiser la route de son maître, le canidé avait été abandonné puis placé 2 fois en refuge. Le chien de traîneau a finalement eu droit au bonheur le jour où Shams l’a adopté. « Il avait besoin de moi comme j’avais besoin de lui » confie le jeune homme.

Ouka a donc quitté les murs des refuges pour vivre dans un van aux côtés de son ange gardien. Depuis, le Samoyède de 4 ans passe chacune de ses journées dans les montagnes des Alpes. N’est-ce là pas l’endroit rêvé pour ce chien originaire des régions froides du nord de la Russie et de la Sibérie ?

Il a été initié à la passion de son humain préféré

Ce toutou « adorable, sportif et têtu » ne le savait pas encore, mais il venait d’être adopté par un féru de parapente. Shams aime « grimper en haut des montagnes et redescendre en volant », et il a voulu partager sa passion avec son nouvel ami à 4 pattes.

Ouka n’est pas devenu un chien-volant du jour au lendemain ! Il a fallu y aller étape par étape, comme le raconte Shams : « Nous sommes restés sur un décollage de parapentes pendant plusieurs semaines, où il s’est habitué à voir des gens dans les airs. Je me suis mis à jouer avec ma voile à côté de lui, pour lui apprendre ce qu’il a le droit de faire et de ne pas faire. »

Après avoir testé un harnais spécial pour chiens, Shams a fait un premier vol de 10 secondes avec Ouka pour « observer sa réaction » et savoir si cette activité était faite pour lui. À son grand soulagement, le Samoyède était « super content » de s’être mis dans la peau d’un oiseau, et depuis ce jour-là, le duo ne s’est plus jamais arrêté de voler dans les airs !

Ce chien tout-terrain ne changerait sa vie pour rien au monde

Ouka adore « faire la commère », comme le raconte Shams, dès qu’il est sur son tapis volant. « Il observe tout ce qu’il se passe autour de lui » et se montre véritablement « apaisé » lors de chacune de ces sessions.

Le duo s’adonne également à de longues heures de randonnée ou de paddle, facilitées par le cadre merveilleux dans lequel il vit. Il n’y a pas de doute : Ouka est un vrai aventurier, et il mène la vie dont il a toujours rêvé.