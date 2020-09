Surpris par un bruit étrange provenant d’un jardin, un livreur stoppe sa tournée pour tenter de sauver un chien qui se noyait

Alors qu’il effectuait des livraisons, un employé d’Amazon s’est rendu compte qu’un chien risquait de se noyer dans la piscine d’une maison devant laquelle il passait. Sans se poser de questions, le jeune homme s’est jeté à l’eau pour le sauver.

John Cassabria, 24 ans, travaille comme livreur chez Amazon. Il est aussi un grand amoureux des animaux, avec lesquels il a grandi. Il a d’ailleurs actuellement 4 chiens, autant de chats et un serpent. Alors, quand il s’est rendu compte qu’un Husky Sibérien de 14 ans était en danger, il n’a pas hésité à voler à son secours, comme le rapporte CNN.

Son intervention héroïque a eu lieu le mois dernier à Woburn, dans l’Etat du Massachussetts. Il effectuait sa tournée pour livrer des colis comme à son habitude, mais s’est trompé de route. Il s’est alors arrêté un moment pour consulter son GPS. C’est là qu’il a entendu des bruits provenant du jardin clôturé d’une maison. Il est allé y jeter un coup d’œil, constatant alors que Luka, le chien en question, se débattait dans la piscine. L’animal peinait à garder la tête hors de l’eau et risquait de se noyer à tout moment.

John Cassabria a aussitôt décidé de sauter par-dessus la clôture et a plongé dans la piscine, tout habillé. Il a ainsi pu sortir le Husky de l’eau et le sauver. Il a ensuite appelé la police locale et, par chance, l’agent de contrôle animalier de la police de Woburn habite dans le quartier et connaît donc très bien les propriétaires.

Ces derniers étaient partis en weekend. Ils avaient demandé à un voisin de s’occuper de Luka durant leur absence. Le chien ne manquait de rien, mais avait réussi à se rendre dans la cour où se trouve la piscine alors que sa maîtresse avait bien fermé le portail y donnant accès. Jusque-là, le toutou senior n’avait jamais pu sauter par-dessus.

La propriétaire du quadrupède a eu John Cassabria au téléphone pour le remercier. Elle a également envoyé un mail à Jeff Bezos, PDG d’Amazon, pour l’informer qu’un de ses employés avait sauvé son chien.

A lire aussi : Récompensée pour sa bravoure, cette chienne de laboratoire aveugle met bas juste après son sauvetage !

L’entreprise en a d’ailleurs parlé via sa page Facebook :