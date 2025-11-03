Surprenez votre chien à Noël avec le calendrier de l’avent Canigourmand rempli de friandises naturelles

La magie de Noël est de retour chez Canigourmand ! Cette année encore, de délicieuses gourmandises feront briller les yeux et vibrer les papilles de votre fidèle compagnon. Dans son nouveau calendrier de l’avent, la marque française propose 24 friandises naturelles pour chien. L’une des mascottes de Woopets a été ravie de découvrir son cadeau à l’avance !

Pour les membres de notre équipe, les animaux sont des membres de la famille. Alors quand les fêtes de fin d’année pointent le bout de leur truffe, nous pensons automatiquement à gâter nos adorables mascottes.

Cette année, notre compagne à 4 pattes Lizzy – adoptée il y a 2 ans dans un refuge – a plongé le museau avec délice dans la jolie boîte garnie de succulentes surprises. Le calendrier de l’avent pour chien de Canigourmand renferme 24 paquets alléchants, qui contiennent chacun une friandise 100 % naturelle, sans additifs et sans colorants.

Au menu ? Lamelles de canard, trachées de bœuf, oreilles de lapin et autres petits plaisirs gustatifs attendent patiemment l’heure de la grande dégustation. La marque, basée en Dordogne, diversifie les textures et les saveurs pour offrir un véritable festin de goûts à nos toutous. Les aliments à l’agneau sont les préférés de notre petite Lizzy !

Un magnifique cadeau de Noël pour occuper son chien en hiver et l’apaiser durant les fêtes

Non seulement le calendrier de l’avent de Canigourmand fait plaisir aux chiens, mais il enrichit également leur mastication et leur alimentation. Lorsque l’hiver apparaît dans son long manteau blanc et exhale un air froid, les activités en extérieur de nos fidèles compagnons ont tendance à se limiter.

Les friandises naturelles à mâcher permettent de les occuper et de les stimuler mentalement. Elles contribuent à canaliser leur énergie, et les aident à se détendre. Elles s’avèrent particulièrement utiles pour une chienne comme Lizzy, qui stresse facilement en cas d’agitation et de changements brutaux.

L’activité masticatoire lui permet de savourer un moment de calme alors que la fête bat son plein, et de gérer sa surcharge émotionnelle. L’accueil des invités, l’ambiance qui atteint son maximum et les longs repas de Noël sont vécus avec beaucoup plus de sérénité.

En plus, le calendrier de l’avent de Canigourmand nous invite à mettre en place un petit rituel hivernal, qui renforce le lien avec notre boule de poils adorée. En ouvrant les 24 cases avec Lizzy, nous pouvons développer notre relation de complicité.

Et quel bonheur de la voir aussi heureuse en découvrant chaque nouvelle friandise et en se régalant !

Calendrier de l’avent en édition limitée, 59,99 €. Plus d’infos sur canigourmand.com