Sur cette île des Caraïbes, les chiens et chiots sauvés sont gardés pour accueillir les visiteurs en mal d'amour

L’endroit parfait existe peut-être, et il se situerait sur une île de sable fin où vit une très grande famille de chiens prêts à recevoir des visites.

Qui ne rêverait pas de se rendre sur une île déserte des Caraïbes ? Une île où les eaux bleu tuquoise et les plages de sable blanc sont enchanteurs. L’île Providenciales de l’archipel des Caïcos se décrit ainsi mais offre un bonus : l’île héberge un refuge pour chiens appelé Potcake Place depuis 2005, comme le rapporte le Dodo. Les chiens du refuge attendent les visiteurs pour des promenades en bord de mer et des interactions chaleureuses en vue d’éventuelles adoptions.

Rattachée aux îles Turques-et-Caïques qui jouissent d’une excellente réputation, l’île Providenciales abrite la Grace Bay Beach. La Grace Bay Beach est la plus connue des baies de l’archipel et c'est sur ses plages que le refuge a élu domicile.

Le Potcake Place abrite, comme son nom l’indique, les chiens Potcake qui est une race habitant l’archipel Turques-et-Caïques et les Bahamas. Leur nom leur a été attribué en référence à la manière avec laquelle les habitants des îles les nourrissent. Ces chiens sont particulièrement intelligents, joueurs et affectueux. Ils tiennent leurs traits de leurs ancêtres, les Fox Terriers, les Bergers Allemands et les Labrador Retrievers dont ils sont issus.

Janes Parker-Rauw a emménagé sur l’île en 1997. Elle a d’abord été étonnée de voir le nombre impressionnant de chiens Potcake qui erraient sur l’archipel et a commencé à s’en occuper. Par la suite, il lui est venu l’idée d’ouvrir un refuge pour accueillir ces chiens et leur offrir la possibilité d’une adoption.

Potcake Place est une organisation à but non-lucratif où travaillent des bénévoles au grand cœur. Ces derniers se proposent d’héberger les chiens chez eux pendant quelques semaines, tandis que l’organisation se charge de les nourrir et de les soigner.

En remarquant le caractère discret et méfiant des chiens, Parker-Rauw a décidé d’instaurer un système d’interactions avec les habitants de l’île et les touristes. Au bout d’une heure de promenade à la plage, les chiens devenaient de moins en moins timides.

Lorsque Parker-Rauw voit qu’un chien de Potcake Place est devenu confiant et autonome, elle le déclare prêt à l’adoption. L’organisation opère grâce aux dons.