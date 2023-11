Suivant son instinct, un chien de berger brave les inondations pour venir en aide à 3 brebis au bord de la noyade

Patsy n’a qu’un objectif : réunir son troupeau. Qu’il vente, qu’il pleuve, ou qu’il neige, le chien ne faillit jamais à sa mission. Et lorsque des intempéries ont provoqué une montée des eaux dans son pâturage, il s’est assuré de rassembler toutes les bêtes.

Récemment, l’Europe du Nord a subi de plein fouet la tempête Babet, comme l’a mentionné Le Demotivateur. De nombreux dégâts ont été déplorés à cause du vent et des inondations. D’ailleurs, Lyr Derwydd, un agriculteur originaire de Flintshire (Pays de Galles) a bien failli perdre 3 de ses brebis avec la montée des eaux. C’était sans compter l’intervention de son chien Patsy, qui s’est dévoué pour les sauver.

Les bovidés se sont retrouvés coincés sur une parcelle d’herbe après le passage de la tempête. Le reste du troupeau est parvenu à se mettre en sécurité, mais ils n’ont pas réussi à le rejoindre.

« C'était assez dangereux parce que je ne connaissais pas la profondeur »

Le morceau de terre sur lequel reposaient les animaux s’amincissait au fil des minutes. Lyr était conscient que ses animaux se noieraient s’il n’agissait pas, mais la situation était trop dangereuse pour qu’il puisse les atteindre. Toutefois, il savait que Patsy était un « très bon nageur ». Il avait confiance en ses capacités et l’a envoyé secourir les moutons.

En une seconde, le courageux s’est jeté à l’eau et a nagé jusqu’à leur hauteur. En tant que chien de berger qui se respecte, il les a rassemblés puis les a ramenés auprès de leurs congénères à la nage.

Un collègue en or

Grâce à la réactivité de Patsy, ni les bêtes, ni leur propriétaire n'ont été blessés : « Cela m’a évité de me mouiller et de me retrouver dans une situation dangereuse » témoignait l’homme. Lequel a pu compter sur la loyauté sans faille de son quadrupède.

Comme tout travail mérite salaire, il n’a pas manqué de le féliciter avec des caresses sur la tête et quelques friandises gourmandes !