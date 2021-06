La SPA et Gobi lancent une gourde personnalisable en édition limitée au profit des animaux de l’association

La Société Protectrice des Animaux et la marque de gourdes eco-friendly Gobi s’associent pour proposer un modèle en édition limitée, qu’il est possible de personnaliser avec l’image de son chien ou de son chat. Une partie des bénéfices réalisés par la vente sera reversée à la SPA pour l’aider à prendre soin de ses animaux.

Connue pour son engagement en faveur de l’écologie, ainsi que pour le caractère à la fois design, pratique, durable et 100 % made in France de ses gourdes, la marque Gobi donne le coup d’envoi au partenariat que le lie à la SPA de la plus belle des manières.

Pionnier de la gourde réutilisable, Gobi lance ainsi un modèle en édition limitée, personnalisable et dont 50 % des fonds seront reversés au profit des animaux de la SPA.

Les acheteurs auront la possibilité de personnaliser en ligne leur « Gobi Original » en l’agrémentant de la photo de leur animal de compagnie. C’est d’ailleurs une première pour la marque, qui souhaite ainsi apporter son soutien à la Société Protectrice des Animaux et l’aider à poursuivre son œuvre.

Par cette démarche, Gobi entend également apporter sa contribution à la lutte contre l’abandon, ainsi qu’à la promotion de l’adoption et de la possession responsables.

Passer au réutilisable et aider les animaux de la SPA

Eco-conçues, entièrement fabriquées en France et assemblées en ESAT (Établissement et service d'aide par le travail), les gourdes Gobi sont bien plus que des accessoires fort utiles ; elles véhiculent la conviction portée par les fondateurs de la marque que notre planète a plus que jamais besoin que l’on adopte les bons réflexes. L’un d’eux est de passer au réutilisable grâce à des produits 100 % positifs et accessibles.

La communauté Gobi, ce sont aujourd’hui près d’un million et demi de personnes et d’organisations ayant opté pour le réutilisable, et ce, en 11 années d’existence.

A lire aussi : Un chien piégé dans un cornhole reçoit un panier de Pâques après avoir été sauvé par des policiers

Les gourdes Gobi personnalisables en édition limitée, en partenariat avec la SPA, sont à précommander du 7 au 24 juin sur l’e-shop de Gobi.