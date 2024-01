Sophie Davant présente « En bonne compagnie » sur France 3, une nouvelle émission par et pour les amoureux des animaux

Ce samedi après-midi sera diffusé sur France 3 le premier numéro d’une toute nouvelle émission consacrée à l’univers fascinant de l’animal : En bonne compagnie. Elle sera présentée par Sophie Davant, qui sera entourée de passionnés et de spécialistes partageant belles histoires, découvertes, conseils et astuces.

« En bonne compagnie », c’est le titre de la nouvelle émission animalière présentée par Sophie Davant et qui promet chaque semaine un moment de télévision unique, divertissant, pédagogique et convivial autour de l’amour des animaux. Notez bien ce rendez-vous : samedi 20 janvier à 15h35 sur France 3.

Chiens, chats et autres animaux de compagnie occupent aujourd’hui une place importante au sein de nos familles. Pour les rendre heureux, répondre à leurs besoins et s’assurer de leur bonne santé, il est indispensable de bien les connaître. C’est justement pour nous y aider que l’émission « En bonne compagnie » a été pensée.



© Louis-Adrien Le Blay – FTV

Autour de Sophie Davant, c’est toute une équipe de spécialistes et de passionnés qui vous permettra de faire le plein d’informations et de découvertes dans la bonne humeur. Entre combats d’associations engagées, récits insolites et rencontres émouvantes, vous tomberez sous le charme des animaux familiers et ceux moins connus qui sont les protagonistes de ces aventures.

A chaque épisode, Sophie Davant recevra un invité célèbre qui partagera son expérience avec son animal et racontera son quotidien aux côtés de celui-ci. C’est l’actrice et chanteuse Véronique Jannot, propriétaire d’un magnifique Border Collie appelé Kiss, qui sera à l’honneur lors du premier numéro d’« En bonne compagnie ».

L’équipe entourant Sophie Davant

Le Dr Pierre Fabing, vétérinaire de campagne puis urgentiste à domicile, se tiendra à la disposition des téléspectateurs pour répondre à leurs questions sur la santé animale. L’autrice, comédienne et réalisatrice de contenus pour les réseaux sociaux Emy LTR, parlera, quant à elle, chaque semaine d’associations œuvrant pour le bien-être des animaux. Le comédien et chanteur Kamini, évidemment connu pour son tube « Marly-Gomont », ira pour sa part à la rencontre d’animaux et de passionnés acteurs d’histoires extraordinaires : Little le chien ami des élèves, Jérôme et ses lamas rendant visite aux résidents d’Ehpad…



© Louis-Adrien Le Blay – FTV

Sans oublier le trio de comportementalistes animaliers intervenant partout en France pour aider les propriétaires à cohabiter harmonieusement avec leurs compagnons à fourrure ou à plumes : Taridu Pinnapola (chien), Sandie Decorciat (chat) et Marion Nicolas (oiseaux).

« En bonne compagnie », ce sera donc tous les samedis à 15h35 sur France 3. Plus d’infos sur france.tv.