Son chiot Cockapoo mange une jonquille et tombe gravement malade ! La maîtresse appelle les propriétaires de chien à la vigilance

Son chiot Cockapoo mange une jonquille et tombe gravement malade ! La maîtresse appelle les propriétaires de chien à la vigilance

Les jonquilles sont toxiques pour les animaux domestiques. Un chiot Cockapoo de 4 mois en a fait la mauvaise expérience et a fait un passage aux urgences vétérinaires. Sa maîtresse choquée, mais soulagée qu’il ait pu être sauvé, bannit à jamais ces jolies fleurs de printemps de son foyer.

Claire Perry vit à Leighton Buzzard, petite ville du Buckinghamshire en Angleterre, avec sa famille et Duke, leur chiot Cockapoo. Un soir d’avril, son état s’est dégradé de manière fulgurante après qu’il ait joué avec une jonquille volée dans un vase. Le pauvre petit a dû être transporté de toute urgence à la clinique vétérinaire de garde Vets Now de Milton Keynes, non loin du domicile de la famille.

Vets Now

Les jonquilles sont en effet nocives pour tous les animaux. Le bulbe contient plusieurs substances toxiques qui, une fois ingérées, entraînent des malaises, des diarrhées et des douleurs abdominales. Ces substances peuvent également affecter les voies respiratoires et exposer l’animal à un rythme cardiaque anormalement élevé.

Une très mauvaise expérience pour Duke

La mère de Claire lui avait offert un bouquet de ces fleurs synonymes de l’arrivée des beaux jours. Placées dans un vase près de la fenêtre, elles semblaient hors de portée pour Duke.

C’était sans compter sur l’énergie débordante du chiot !

En 10 minutes, l’état de Duke s’est dégradé. Son cœur battait anormalement vite, il ne se levait plus et vomissait violemment. La fleur de jonquille présente au sol était un indice suffisant. Les propriétaires ont emmené Duke de toute urgence se faire soigner par la vétérinaire aguerrie Iva Nikolova. Elle explique : « Heureusement, lorsque nous l'avons examiné, son rythme cardiaque ainsi que sa respiration étaient corrects, et sa poitrine semblait claire ».

Duke a été rapidement admis pour passer un examen poussé. Par bonheur, le pire était passé. « Nous avons fait des analyses de sang, elles sont revenues normales, nous avons donc pu lui faire une injection pour arrêter les vomissements et le renvoyer chez lui », confirme Iva Nikolova.



Vets Now

A lire aussi : Un chien errant monte la garde auprès de sa meilleure amie blessée jusqu'à ce qu'ils soient secourus ensemble (vidéo)

Duke a vite retrouvé toute son énergie pour le plus grand soulagement de sa famille. Claire, quant à elle, s’est donné pour mission de transmettre l‘information pour que les autres propriétaires soient conscients du danger.

« Je savais que le chocolat, les tartes à la crème et d'autres choses étaient toxiques pour les chiens, mais je ne savais pas que les jonquilles étaient dangereuses », précise-t-elle à Vets Now.