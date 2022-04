Leur chien saute par la fenêtre de la voiture alors qu'ils roulent à près de 100 km/h !

Photo d'illustration

Au cours d'un trajet en voiture, les propriétaires d'un Berger Allemand ont eu une mauvaise surprise. Une vitre étant baissée, l'animal a sauté et s'est enfui.

Les maîtres de Jojo ont l'habitude de garder une vitre ouverte lorsqu'ils sont sur la route. Le Berger Allemand de 2 ans a toujours eu un comportement irréprochable, lors des voyages en voiture. Jusqu'au jour où il a eu la soudaine envie de se dégourdir les pattes...

Le véhicule circulait à près de 100 km/h sur une autoroute, quand l'accident est arrivé. L'animal a sauté par la fenêtre, est tombé par terre et s'est enfui dans la nuit, rapporte le quotidien britannique Mirror dans un article paru le 5 avril 2022. Abasourdi, le couple a stoppé net sa course pour récupérer le fuyard.

Les longues heures de recherche dans les fossés, les hautes herbes et les bois n'ont malheureusement rien donné. Jojo restait introuvable, au grand dam de sa famille.

Photo d'illustration

Quand l'espoir renaît

« Cela fait maintenant 8 heures de recherche et aucun signe de lui », ont déclaré ses proches, bouleversés par cette terrible situation. Après une nuit de battue, ils ont lancé un appel à l'aide désespéré sur Facebook. « Nous avons reçu un message indiquant qu'il a été aperçu vers 7 heures, marchant le long de la route », a ajouté sa propriétaire, soulagée d'apprendre que son compagnon à 4 pattes était toujours en vie. Lueur d'espoir.

En plus d'avoir communiqué sur les réseaux sociaux, le couple a déposé de la nourriture à l'endroit où il avait été observé récemment. Plus tard dans la journée, l'angoisse a finalement cédé sa place à la joie : Jojo a été retrouvé par sa famille sur le bord de la route. Le canidé, qui errait depuis longtemps, arborait une bosse sur la tête et des éraflures sur les pattes. Ces dernières ont été désinfectées.

« Les cliniques vétérinaires étaient fermées au moment où nous avons pu l'atteindre, a déclaré la femme, rien ne semble cassé. Avec la bénédiction du vétérinaire demain, nous le conduirons jusqu'à un lac pour nous détendre et prendre un bon repas avant de rentrer à la maison. » À son retour, Jojo a eu droit à un festin de roi.

Cette mésaventure sonne comme une piqûre de rappel pour les propriétaires d'animaux. En voiture, il est nécessaire de sécuriser son ami à fourrure et de ne pas laisser une vitre grande ouverte, au risque d'être témoin d'un accident de ce type.