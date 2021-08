Son chien disparaît en 2014. 7 ans plus tard, elle reçoit une nouvelle incroyable

© Eaton County Animal Control

Disparu en 2014, un chien a finalement été retrouvé 7 ans plus tard et à plus de 1600 kilomètres de chez lui grâce à sa puce d’identification. Une famille l’avait accueilli en pensant bien faire, sans se douter que ses propriétaires étaient à sa recherche.

La maîtresse de Sgt. Pepper était sans nouvelles de ce chien depuis 7 longues années. Récemment, elle a pu à nouveau le serrer dans les bras dans la foulée de sa prise en charge par un refuge du Michigan, très loin de sa maison en Floride, comme le rapporte People.

Sgt. Pepper, un croisé Yorkshire Terrier, était âgé de 6 ans lorsqu’il avait disparu du domicile familial en 2014. Sa propriétaire l’avait longtemps cherché, mais le canidé restait désespérément introuvable.

Eaton County Animal Control

Suspectant un vol, elle en avait informé la police, ainsi que la société chargée de l’identification des animaux de compagnie. Sgt. Pepper est, en effet, pucé à son nom. Sa maîtresse avait d’ailleurs pensé à mettre à jour les informations et les coordonnées rattachées à ladite puce, en février 2020.

Ce qu’elle ignorait, c’est que, 2 ans après sa disparition, une autre famille vivant dans le Michigan avait recueilli Sgt. Pepper sans savoir qu’il en avait déjà une et qu’elle était à sa recherche.

Jusqu’au 28 juin dernier et l’arrivée du quadrupède au refuge du service du contrôle des animaux du comté d’Eaton, à Charlotte (toujours dans le Michigan). Le personnel de cette structure d’accueil l’a alors passé au lecteur de micropuce et ainsi découvert l’identité de sa propriétaire.

« Cette histoire témoigne de la valeur de l’identification de votre animal »

Les gens qui prenaient soin de lui depuis 5 ans ont tout de suite compris que Sgt. Pepper devait être restitué à sa véritable famille. Le service de contrôle des animaux les en a d’ailleurs remerciés.

Le surlendemain, la maîtresse du chien a fait le voyage en avion depuis la Floride pour de joyeuses et émouvantes retrouvailles au refuge de Charlotte.

Eaton County Animal Control

« Cette incroyable histoire témoigne de la valeur de l’identification par puce de votre animal de compagnie et de la mise à jour de vos coordonnées », rappelle l’Eaton County Animal Control.

Eaton County Animal Control