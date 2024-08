Simplement séparés par une moustiquaire pendant quelques minutes, ces 2 Huskies en font tout un drame ! (vidéo)

Les Huskies sont connus pour leur physique unique rappelant celui du loup, mais pas que. Les amoureux des chiens savent à quel point ils excellent dans l’art dramatique. Ils donnent de la voix pour s’exprimer et une vidéo récemment postée sur TikTok vient une fois de plus le prouver.

Kex et Crash sont 2 Huskies complices qui vivent aux États-Unis avec leurs propriétaires. Ils sont suivis sur TikTok par des milliers d’internautes et pour cause, on ne s’ennuie jamais avec eux ! Ils amusent régulièrement la toile avec leurs bêtises et leurs talents d’acteurs.

Depuis que Crash est entré dans la vie de Kex en octobre 2024, les 2 sont devenus inséparables. Le plus grand était ravi d’avoir un petit frère et réciproquement, le jeune chien avait un fidèle ami sur qui il pouvait compter. Il a pris exemple sur ce modèle pour le meilleur comme pour le pire.

En effet, les boules de poils dynamiques ne manquent pas d’idées pour s’amuser et faire les 400 coups ensemble. Se rouler dans un tas de feuilles, plonger dans la boue ou encore réveiller leurs propriétaires en harmonie font partie de leurs activités. Mais la discipline dans laquelle ils excellent réellement est le théâtre.

On découvre leurs talents dans une vidéo postée sur TikTok à la fin du mois de juillet et relayée par Parade Pets. Dans le clip, ils apparaissent face à face, mais séparés par une moustiquaire. Une situation inacceptable pour les amis, qui hurlent pour exprimer leur mécontentement.

Visionnée plus de 18 mille fois, la vidéo a beaucoup amusé les internautes qui étaient plus d’une dizaine à la commenter : « Ils sont tellement dramatiques », écrivait un internaute, « Je leur donne un A+ pour leur énergie et leur coordination au début. C'était une chorale de Husky de premier ordre ! » plaisantait une autre personne.

Malheureusement pour les toutous, leur maîtresse ne les connaît que trop bien et ne se laisse pas avoir par leur cinéma !