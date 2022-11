Sibylle Grimbert reçoit le Prix Littéraire 30 Millions d'Amis pour son roman « Le Dernier des siens »

En milieu de semaine, les pavés, mouillés par la pluie, ont résonné aux pas des journalistes qui se sont pressés chez Drouant. Équipés de leurs calepins, leurs appareils photo et leurs caméras, ils ont gravi les marches du célèbre restaurant parisien. Derrière la porte du salon Goncourt, leurs oreilles ont capté des myriades de rires et de tintements d’assiettes.

Le 40e Prix Littéraire de la Fondation 30 Millions d'Amis a réuni un jury prestigieux. Teresa Cremisi, Didier Decoin – président de l’Académie Goncourt – Irène Frain, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l'Académie française, Joël Dicker et Reha Hutin – présidente de la fondation – ont répondu présent pour récompenser 2 auteurs.

Dans la catégorie « Romans », Sibylle Grimbert a été primée pour son livre Le Dernier des siens (Anne Carrière). Du côté des essais, c’est l’ouvrage Au nom des requins (Actes Sud) de François Sarano qui a reçu les éloges. Océanographe et plongeur professionnel, il est l’ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau.

À l'occasion de cet événement, la Fondation 30 Millions d'Amis a attribué un chèque d'une valeur de 3 000 € à la lauréate, et un second de 1 000 € à son confrère. Le duo devra reverser l'intégralité de ces sommes à une association de protection animale de son choix.

© Fondation 30 Millions d'Amis

Le dernier grand pingouin a marqué les esprits

Les jurés ont été unanimes : Sibylle Grimbert a réussi haut la main à coucher sur le papier une amitié unique entre un homme et le dernier grand pingouin, sans pour autant sombrer dans l’anthropomorphisme.

« Le fait qu’un homme ait pris sur lui pour sauver le dernier survivant de son espèce, c’est tout simplement magnifique et poignant, a déclaré Reha Hutin au micro de Woopets, c’est un livre tellement émouvant. »

Frédéric Lenoir, sociologue et écrivain, a également qualifié ce récit de « très beau et très bien écrit ». Un récit, « dans lequel le lecteur s’identifie complètement au pingouin ». Or, « c’est rare de réussir à se mettre dans la peau d’un animal aussi bien ».

Selon le sexagénaire qui ne cache pas son « grand amour des animaux », cette histoire fait écho à la disparition des espèces à laquelle nous assistons aujourd’hui. « C’est tout à fait d’actualité, a-t-il confié à notre équipe, le grand pingouin a été l’une des premières espèces à disparaître à cause des massacres de masse orchestrés par les humains. »

En ce qui concerne l’essai primé, Frédéric Lenoir a affirmé que l’auteur avait réussi à rendre sympathiques les squales, victimes de nombreux préjugés. « C’est un livre qui nous familiarise avec les requins », a conclu notre interlocuteur.

© Fondation 30 Millions d'Amis

Passion animale