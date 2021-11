Vincent Maillard, lauréat du 39e Prix Littéraire 30 Millions d'Amis pour son roman « L'os de Lebowski »

Le 39e Prix Littéraire 30 Millions d'Amis a été décerné à Vincent Maillard, pour son roman L'os de Lebowski. Benoit Grison a, quant à lui, été récompensé pour son essai Les portes de la perception animale.

Mardi 23 novembre 2021, le froid avait beau s'emparer des rues parisiennes, une ambiance chaleureuse régnait au premier étage du restaurant Drouant. Discussions animées, rires et félicitations émanaient des portes closes du salon Goncourt, où s'est tenu le jury.

Teresa Cremisi, Didier Decoin, Président de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux, de l'Académie française, Joël Dicker et Reha Hutin, présidente de la fondation 30 Millions d'Amis, se sont réunis pour déterminer le successeur de Xavier Moulins et son récit Le petit chat est mort (Flammarion), ainsi que celui d'Allain Bougrain-Dubourg et son ouvrage On a marché sur la Terre (Les Échappés).

Lorsque les portes de la salle se sont ouvertes, Irène Frain a annoncé les noms des lauréats...

© Woopets

Les auteurs se font les échotiers des animaux

Le 39e Prix Littéraire 30 Millions d'Amis a été décerné à Vincent Maillard, pour son roman L'os de Lebowski (Philippe Rey). Les jurés ont également récompensé Benoit Grison et Les portes de la perception animale (Delachaux et Niestlé) dans la catégorie « Essai ».

La fondation a attribué un chèque aux virtuoses des mots, d'une valeur de 3 000 € pour le premier et de 1 000 € pour le second. Ces fonds seront entièrement reversés à une association de protection animale de leur choix.

Vincent Maillard, présent lors de la cérémonie, a exprimé sa joie et sa reconnaissance. Son œuvre littéraire relate l'histoire de Jim Carlos, un jardinier au service de la famille Loubet, et de son chien, tous 2 mystérieusement disparus... Un roman policier dans lequel le canidé joue un rôle phare.

Le chien, un personnage à part entière

Nombre de lecteurs reconnaitront certainement leur propre chien à travers le personnage de Lebowski, un antihéros à 4 pattes indiscipliné dont l'activité favorite semble être la sieste.

« Tout le monde n'a pas de Mabrouk qui obéit au doigt et à l'œil, parfois on a des chiens comme le mien, Freedom, qui n'écoutent absolument pas, n'obéissent à rien et dorment la plupart de la journée, a déclaré avec une pointe d'humour Reha Hutin, c'est le côté sympathique de certains chiens ! »

D'ailleurs, Vincent Maillard a trouvé sa source d'inspiration sur son canapé : sa chienne Golden Retriever est devenue sa muse. « Elle ressemble un peu, par bien des aspects, à ce fameux Lebowski. Elle est un peu plus active que lui, mais se montre quand même très placide. C'est quelque chose qui m'a toujours amusé chez elle », a confié l'écrivain, un sourire scotché aux lèvres en évoquant la personnalité de son partenaire canin.

Il faut dire que la relation entre Vincent Maillard et le petit peuple de poilus ne date pas d'hier. Enfant, il rêvait notamment de devenir éthologue. « Je trouvais que le comportement des animaux avait quelque chose d'extrêmement fascinant. »

© Fondation 30 Millions d'Amis

Les animaux, héros dans les livres, mais aussi dans la vie de tous les jours

Benoit Grison offre également un tableau intéressant à travers son essai Les portes de la perception animale. Le lecteur pose un pied dans l'univers de nos amis à poils, à plumes et à écailles, et explore la manière dont ils perçoivent le monde.

« C'est un livre très utile qui peut faire découvrir au public l'extraordinaire variété des perceptions animales », a estimé Frédéric Lenoir, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, dont Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment). « Il permet de relativiser de plus en plus cette suprématie de l'être humain doué de 5 sens, alors qu'il y a des animaux qui en ont beaucoup plus. »

© Fondation 30 Millions d'Amis

Avec le Prix Littéraire 30 Millions d'Amis et l'acte de lecture, la fondation poursuit sa mission de sensibilisation. La présence de l'animal dans la littérature s'avère de plus en plus forte. Et pas seulement...

Rappelons qu'en plus de graver l'empreinte de leur patte dans les méandres de la fiction, chats, chiens et autres créatures remarquables représentent nos compagnons de vie, voire même nos héros au quotidien.