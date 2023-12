Avec le shampooing solide et la lotion sans rinçage Biodene, terminé les démangeaisons de votre chien ou de votre chat !

Tout adoptant responsable se doit de prendre soin de son animal de compagnie. En plus de lui fournir une alimentation de qualité, de lui permettre de se dépenser quotidiennement et, bien sûr, de lui offrir tout l’amour qu’il mérite, il convient de chouchouter son pelage ainsi que sa peau. Il y va de son bien-être et de sa santé ! Consciente qu’un inconfort à ce niveau peut mener la vie dure à votre fidèle compagnon, la marque française Biodene propose des produits lavants anti-démangeaisons composés d’ingrédients naturels.

L’engouement des Français pour les animaux de compagnie ne se dément pas. Plus de 14 millions de chats et 7 millions de chiens ont posé la patte dans nos chaumières.

Pour subvenir aux besoins de leurs adorables boules de poils – qu’ils considèrent pour la plupart comme de véritables membres à part entière de la famille –, les propriétaires sont prêts à dépenser toujours plus. Comme l’indique Biodene dans un communiqué, la population hexagonale consacre « plus de 600 millions d’euros par an à leur hygiène et à leurs soins ».

Pour rappel, la santé de la peau de nos amis à fourrure est d’une importance capitale pour leur bien-être global. « Les démangeaisons, souvent associées à des problèmes cutanés, peuvent considérablement affecter leur confort et leur qualité de vie, poursuit la marque, les irritations, les allergies, les infections et diverses affections de la peau peuvent non seulement provoquer un inconfort pour nos animaux, mais aussi altérer leur comportement et impacter leur santé physique. »

Biodene a donc conçu 2 nouveaux produits de soins anti-démangeaisons pour les chiens ainsi que les chats, à ranger dans votre salle de bains. Fabriqués en France, ils renferment plus de 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, dont 10 % sont issus de l’agriculture biologique. Information en plus et pas des moindres : ils affichent fièrement le label Edencert bio, qui garantit la qualité naturelle et respectueuse de l’environnement.

Biodene propose un shampooing solide et une lotion sans rinçage anti-démangeaisons

Vous partagez votre quotidien avec un chien ou un chat, et êtes en quête d’une solution efficace pour apaiser la sensation désagréable qui l’oblige à se gratter ?

Woopets vous invite à braquer votre loupe sur la lotion sans rinçage et le shampooing solide anti-démangeaisons de Biodene. Élaborés à partir de matières premières soigneusement sélectionnées, ces produits offrent un soulagement immédiat.

Zoomons d’abord sur le shampooing solide, qui produit une mousse légère facile à rincer. Que contient-il exactement ? :

Du calendula et de la pivoine, connus pour leurs propriétés apaisantes.

Du beurre de karité et de l’huile de coco, qui nourrissent la peau et le poil.

Du kaolin, argile blanche permettant d’absorber l’excès de sébum des pelages gras.

Du côté de la lotion anti-démangeaisons sans rinçage Biodene, vous trouverez des ingrédients aux effets apaisants et hydratants comme l’aloe vera, des extraits de figuier de barbarie ou encore d'arnica montana.

En outre, elle comporte de l’inuline et de la bétaïne qui renforcent la barrière cutanée et participent au confort cutané de l’animal. Pour la petite anecdote, ce produit a été testé par 12 membres de la communauté de testeurs-consommateurs de Biodene, et validé !

Biodene est membre du collectif 1 % for the Planet

Le saviez-vous ? Biodene, marque française d’hygiène et de soin contribuant à préserver la santé des animaux de compagnie, est partenaire du collectif 1 % for the Planet !

Cet organisme à but non lucratif rassemble des entreprises et des associations autour de la cause environnementale. Biodene reverse ainsi 1 % de son chiffre d’affaires à des associations agréées de protection de l’environnement.

Prix de vente conseillés : shampooing solide : 13,99€ / Lotion sans rinçage : 19,50 €.