Séparés depuis plus de trois ans, ce chien chante de joie lorsqu’il retrouve son propriétaire profondément touché depuis sa fuite

Il n’est jamais facile de vivre la disparition de son chien, mais il ne faut jamais perdre espoir de le retrouver un jour. Mike n’avait jamais cessé de chercher son ami à 4 pattes Jack et, même si son absence lui brisait le cœur, il espérait toujours le revoir.

« Depuis que je l’ai perdu, je n’étais plus le même », confie Mike à propos de son chien Jack, qui s’était volatilisé. « Nous faisions tout ensemble. Je l’emmenais même au travail de temps en temps et, quand j’allais à la pêche, il m’accompagnait. »

3 ans se sont écoulés entre le départ de Jack, jusqu’au jour où Mike a reçu un appel de la part d’une clinique vétérinaire située à des heures de route de chez lui. A l’autre bout du fil, on lui annonçait qu’on venait de trouver un chien nommé Jack et qu’il s’agissait probablement du sien, rapporte I Love My Dog So Much. Pour en avoir la certitude, on a demandé à Mike de citer les signes distinctifs de l’animal. Il leur a indiqué que son chien avait une petite marque marron au-dessus d’un œil et que l’une des griffes de ses pattes avant était entièrement noire. C’était bien Jack !

Le canidé avait été découvert à 800 km de la maison. Mike a pris la route dès qu’il l’a pu et est parti retrouver son compagnon de toujours. Dès que Jack l’a vu, il l’a reconnu et s’est mis à remuer la queue.

La vidéo ci-dessous, publiée sur YouTube par USA Today, montre ces émouvantes retrouvailles :

