Selon une étude, regarder votre chien dans les yeux déclenche l'hormone de l'amour

L’avez-vous déjà ressenti ? Un simple regard échangé avec votre fidèle compagnon à 4 pattes peut provoquer une sensation de bien-être immédiat. Une étude publiée en 2015 dans la revue « Science » met en évidence ce phénomène fascinant. Lorsque nous regardons notre chien dans les yeux, notre cerveau libère de l’ocytocine, souvent surnommée « l’hormone de l’amour ». Et ce mécanisme fonctionne aussi pour l’animal ! Notre rédaction vous explique.

L’étude intitulée « Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds* » a pour objectif de comprendre pourquoi la relation entre le chien et l’humain semble si particulière. Les chercheurs se sont intéressés à l’ocytocine, l’hormone qui joue un rôle essentiel dans l’attachement social. Chez l’Homme, elle intervient notamment dans le lien entre un parent et son bébé ou encore dans les relations amoureuses. Les scientifiques ont donc voulu savoir si un mécanisme similaire existait entre les toutous et leurs propriétaires.

Ainsi, plusieurs chiens vivant avec leurs adoptants ont participé à une série de tests. Les chercheurs ont observé les interactions naturelles entre les animaux et leurs humains pendant environ trente minutes. Ils ont notamment analysé la durée des regards échangés, les caresses, les paroles et les comportements affectueux.

Avant et après chaque interaction, ils ont mesuré les niveaux d’ocytocine dans les urines des animaux et des personnes, pour voir si le simple fait de se regarder pouvait modifier la chimie du cerveau.

De plus, ils ont comparé les chiens à des loups élevés par l’Homme. Cette comparaison était importante pour comprendre si ce processus était lié à la domestication du chien au fil de l’évolution.

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Une autre partie de l’expérience consistait à envoyer de l’ocytocine aux toutous par voie nasale, pour vérifier si cette hormone augmentait ensuite les regards vers leurs propriétaires.

Une hausse de l’ocytocine

Les chercheurs ont découvert que plus les chiens regardaient longtemps leurs propriétaires dans les yeux, plus le taux d’ocytocine augmentait chez les humains. Cette hausse hormonale poussait les adoptants à être encore plus affectueux avec leur petit compagnon (plus de paroles douces, de caresses, d’attention…). Cela engendrait alors une nouvelle augmentation de l’ocytocine chez l’animal.

Les scientifiques ont appelé ce phénomène une « boucle positive d’ocytocine ». Autrement dit, le regard crée une réaction biologique qui renforce l’attachement mutuel entre l’humain et le chien.

Toutefois, ce mécanisme n’a pas été observé chez les loups élevés par l’Homme. Même lorsqu’ils vivaient avec des personnes depuis longtemps, les loups ne soutenaient pas le regard de la même manière et ne déclenchaient pas la même réponse hormonale.

Autre découverte intéressante ? Lorsque les toutous recevaient de l’ocytocine, ils avaient tendance à regarder davantage leurs propriétaires. Plus ils les regardaient, plus le niveau d’ocytocine des propriétaires augmentait.

Les résultats prouvent que les chiens ont développé une capacité unique à communiquer émotionnellement avec les humains, au cours de leur domestication.

« Le meilleur ami de l’Homme »

Pendant un certain temps, on pensait que l’attachement entre humains et chiens reposait surtout sur l’éducation, l’habitude ou l’intérêt mutuel. Or, cette recherche scientifique montre que notre cerveau réagit réellement à la présence et au regard de l’animal.

Cela explique pourquoi tant de propriétaires ressentent un apaisement immédiat lorsqu’ils passent du temps avec leur boule de poils. Un simple contact visuel peut réduire le stress, renforcer le sentiment de sécurité et favoriser le bien-être.

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Par ailleurs, les toutous ne seraient pas devenus « les meilleurs amis de l’Homme » uniquement grâce au hasard ou à l’apprivoisement. Au fil de l’évolution, ceux qui savaient le mieux communiquer avec nous – notamment à travers le regard et les interactions affectives – ont créé des liens plus forts. Cette proximité émotionnelle a progressivement renforcé la relation unique que nous partageons aujourd’hui avec eux !

*« Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds », Miho Nagasawa & al, Science, volume 348, n°6232, p.333-336, avril 2015.