Selon une étude, les chiens boudent les personnes qui sont méchantes avec leur maître

Vous avez peut-être déjà eu l'impression que votre chien « n'aimait pas » certaines personnes. Et si ce n'était pas qu'une intuition ? Des chercheurs japonais ont en effet montré que les chiens sont capables d'observer les interactions entre les humains et de bouder ceux qui se montrent peu serviables envers leur maître. Explications.

Pour nous, les humains, les comportements envers les autres comptent autant que les interactions directes pour se faire une opinion. Observer quelqu'un aider ou, au contraire, refuser son aide influence souvent notre confiance. Mais qu’en est-il de nos amis les chiens ? Des chercheurs de l’université de Kyoto au Japon se sont justement demandé si cette forme de jugement social était propre à notre espèce ou si elle était également présente chez nos toutous.

Les chiens évaluent-ils nos interactions sociales ?

Pour mener à bien cette étude en cognition sociale animale publiée dans Animal Behavior*, ces scientifiques japonais ont commencé par sélectionner 54 chiens et leurs propriétaires. Ils les ont ensuite placés dans une situation où leur maître demandait de l’aide à une personne pour ouvrir un récipient. Dans un premier cas, l’individu aidait le maître, dans un deuxième cas, il refusait volontairement de l’aider en se détournant, et dans un troisième cas, il se détournait simplement sans qu’aucune demande ne lui soit faite. Après cette interaction, la personne et un individu neutre proposaient chacun de la nourriture au chien.

Les résultats ont montré que les petits cobayes évitaient surtout la personne qui avait refusé d’aider leur propriétaire : en effet, presque aucun chien n’a accepté sa nourriture ! En revanche, ils ne manifestaient pas de préférence particulière lorsque la personne avait aidé ou lorsque son comportement n’avait pas de dimension négative.

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Une preuve de leur intelligence sociale (mais pas forcément de leur sens moral)

Ces résultats suggèrent que les chiens ne réagissent pas seulement selon leur intérêt personnel, mais qu’ils sont capables d’évaluer la sociabilité et les intentions des individus. Cette capacité, appelée « écoute sociale tierce » (ou third-party eavesdropping), pourrait être une forme de jugement social partagée avec d’autres espèces, et montrerait que les chiens, comme les humains et les primates, observent les relations entre les autres avant de décider avec qui interagir.

Si ces observations montrent que les chiens possèdent une forme d’intelligence sociale, elles ne prouvent pas pour autant qu’ils soient capables d’avoir une évaluation morale comparable à celle des humains. En effet, cette capacité ne signifie pas que les chiens comprennent des notions abstraites de « bien » ou de « mal ».

Leur réaction pourrait s’expliquer par des mécanismes plus simples, comme une sensibilité aux intentions, une préférence pour les individus associés à des expériences positives ou un apprentissage basé sur l’observation. Ces études apportent néanmoins un éclairage important sur la cognition sociale canine et sur le lien entre les humains et les chiens, en montrant que nos boules de poils sont particulièrement attentives aux comportements sociaux qui les entourent.

* H. Chijiiwa et al., « Dogs avoid people who behave negatively to their owner: Third-party affective evaluation », Animal Behaviour, Volume 106, Août 2015, p.123-127.