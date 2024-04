Secourue 5 ans plus tôt alors qu'elle venait d'accoucher, une chienne sauve une vie à son tour en agissant courageusement face à un cousin sauvage

La première année de la vie d’une chienne appelée Willow avait été particulièrement difficile. Il y a 5 ans, elle avait été sauvée d’une maison utilisée pour du trafic de stupéfiants en Virginie-Occidentale (Etats-Unis). Elle était alors détenue dans des conditions épouvantables et avait donné naissance à 8 chiots, d'après FOX43.

Willow faisait tout son possible pour nourrir et élever ses petits, se privant elle-même de manger. Cette mère courage était dans un état de maigreur extrême à ce moment-là.



Un voisin inquiet pour son sort en avait informé Knine Rescue, une association basée dans l’Etat voisin du Maryland. Sa présidente Amy Creel avait accueilli Willow et ses chiots chez elle. Par la suite, la chienne avait été adoptée par Christine Hamilton.

La nouvelle vie de Willow pouvait commencer. Reconnaissante et heureuse, elle apporte énormément de bonheur à son adoptante.

Récemment, elle lui a rendu service d’une tout autre manière ; en sauvant la vie d’une de ses amies. Celle-ci, qui est aussi la voisine de Christine Hamilton, se chargeait de promener Willow ce jour-là, car sa maîtresse devait s’absenter.

« Elle a sauvé mon amie »

La balade se déroulait sans accroc jusqu’à ce qu’un coyote s’en mêle. Le canidé sauvage s’est attaqué à la voisine en l’approchant par derrière, la faisant tomber et la mordant à une vingtaine de reprises. Willow n’est pas restée les pattes croisées ; elle a fait face à l’assaillant, ce qui a permis à sa promeneuse de se relever et de se mettre en sécurité.

« Elle a sauvé mon amie, indique Christine Hamilton. Elle a chargé le coyote et l’a éloigné ». La courageuse chienne s’en est sortie avec des griffures sur le visage et l’abdomen. Elle a reçu un vaccin antirabique et doit observer une période de quarantaine avant de pouvoir rentrer auprès de sa propriétaire. D’après le vétérinaire, elle devrait s’en remettre totalement.