Secouru alors qu'il allait abandonner, découvrez l'incroyable transformation de ce chien qui peinait à se maintenir en vie ! (Vidéo)

Olive est totalement méconnaissable aujourd’hui. Au moment de son sauvetage par une association sud-africaine, cette jeune chienne était très mal en point et semblait résignée. Grâce aux soins et à l’attention apportés par les bénévoles, elle est désormais en pleine forme et affiche une joie de vivre débordante.

Sidewalk Specials, une association de protection animale basée au Cap, en Afrique du Sud, mène régulièrement des campagnes de stérilisation d’animaux errants, appelées « Steri Drive ».

Récemment, c’est dans le cadre de cette initiative qu’un chiot malade et triste a été secouru, comme le raconte Paw my Gosh. Il s’agit d’une jeune femelle que les bénévoles ont appelée Olive.

Le malheureux canidé souffrait de la gale et de diverses autres affections. Maigre et terrifiée, elle présentait également un prolapsus de la glande nictitante sur l’œil droit. Par ailleurs, ses sauveurs ont constaté plusieurs blessures inquiétantes chez elle, notamment sur le dos.

Toutefois, plus que ces atteintes physiques, c’est surtout sur le plan psychologique et émotionnel que la chienne semblait touchée. Fatiguée de lutter pour survivre, elle donnait l’impression d’avoir perdu tout espoir. L’équipe de Sidewalk Specials était déterminée à raviver cette flamme, tout en faisant en sorte qu’elle recouvre la santé.

C’est effectivement ce qu’elle s’est employée à faire durant des semaines. Les traitements et l’amour donnés à Olive l’ont transformée. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous. On y voit la chienne heureuse, en bonne santé et pleine d’énergie, courant joyeusement sur la plage.

Olive a également fait d’énormes progrès dans son éducation. Elle a appris les ordres de base, comme le montre la même séquence postée sur YouTube le 19 décembre dernier. Dès qu’elle sera prête, la chienne pourra être proposée à l’adoption.

