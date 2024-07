Sauvetage in extremis d'un chien enfermé dans la voiture de son maître où la température atteignait 65°C

L’habitacle s’apparentait à une fournaise. Dans ces conditions, le fait que le chien ait survécu relève quasiment du miracle. Sans l’intervention des forces de l’ordre, il n’aurait assurément pas supporté un tel supplice encore longtemps. Son maître a été arrêté et devra en répondre devant la justice.

Un chien laissé dans une voiture alors que la température à l’intérieur était étouffante a été libéré par la police. Son propriétaire devra comparaître devant le tribunal, rapportait Peoria Journal Star.

Les faits ont eu lieu le samedi 13 juillet à Peoria, dans l’Etat de l’Illinois. Ce jour-là, aux alentours de 13h30 locales, la police était intervenue à la suite de signalements faisant état de la présence d’un chien enfermé dans un véhicule alors qu’il faisait extrêmement chaud.

D’après un communiqué publié par le bureau du procureur du comté de Preoria, la température de l’habitacle était de 65°C et le chien souffrait tellement qu’il rongeait la vitre dans une vaine tentative de se libérer.

Dès leur arrivée sur place, les officiers de police ont brisé la vitre et le canidé a aussitôt sauté hors de la voiture, se blessant légèrement au passage.



Photo d'illustration

Le propriétaire du chien et du véhicule a été rapidement identifié. Il s’agit de Hunter Melsha, âgé de 27 ans et domicilié à Cedar Rapids dans l’Etat voisin de l’Iowa. Il a été interpellé par les forces de l’ordre et sera bientôt jugé pour cruauté envers un animal.

Le chien pris en charge et soigné

Le chien, lui, a été pris en charge par le service de protection des animaux du comté de Peoria. Il a reçu des soins pour les blessures mineures causées par les éclats de vitre.

Entendu par les enquêteurs de la police, Hunter Melsha a expliqué qu’il avait laissé le chien dans sa voiture car les animaux n’étaient pas autorisés dans la résidence où il loue un appartement. Il a ajouté qu’il revenait le voir toutes les 45 minutes.

L’enquête se poursuit. De son issue dépendra la date à partir de laquelle le chien pourra être proposé à l’adoption afin qu’il puisse définitivement tourner cette triste page de sa vie.